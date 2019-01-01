вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У третьому будинку житлового комплексу, який зводить «Інвестор», продають останні квартири*

У третьому будинку житлового комплексу, який зводить «Інвестор», продають останні квартири*
У житловому комплексі «Юпітер», який на межі Луцька та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор», завершують монтувати покрівлю третього будинку. До речі, в ньому лишилася на продажі лише три квартири та декілька комерційних приміщень.

На сторінці компанії у Facebook опублікували відеозвіт з будівельного майданчика, – пише Район.Луцьк.

«Коли будівельна компанія «Інвестор» розпочинала кілька років тому будівництво ЖК «Юпітер», то відразу відчула, наскільки потрібним є таке затишне та малоповерхове житло для наших майбутніх клієнтів», - йдеться в коментарі до ролика.

У червні на «Юпітері» велися роботи на двох об’єктах. Так, біля другого будинку завершили класти бруківку, облаштували парковку, сходові клітки. А на третьому будинку завершують облаштування покрівлі та тривають внутрішні електромонтажні роботи.



Саме в третьому будинку залишилися на продаж лише три квартири: просторі дворівнені площею 109,34 квадратів та затишна мансардна 60,77 квадратів. Їх можна придбати за хорошою ціною - від 12 000 гривень за квадратний метр.

У третьому будинку житлового комплексу, який зводить «Інвестор», продають останні квартири*
У третьому будинку житлового комплексу, який зводить «Інвестор», продають останні квартири*
У третьому будинку житлового комплексу, який зводить «Інвестор», продають останні квартири*
У третьому будинку житлового комплексу, який зводить «Інвестор», продають останні квартири*
У третьому будинку житлового комплексу, який зводить «Інвестор», продають останні квартири*
У третьому будинку житлового комплексу, який зводить «Інвестор», продають останні квартири*
У третьому будинку житлового комплексу, який зводить «Інвестор», продають останні квартири*


Якщо Ви хочете купити квартиру в ЖК «Юпітер» або дізнатися більше:

Телефон відділу продажів: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Правоохоронці розслідуватимуть причини смороду у Луцьку
Сьогодні, 16:37
Волинянка, яка 8 років працювала у сільській школі вчителем, стала капітаном поліції
Сьогодні, 16:25
У третьому будинку житлового комплексу, який зводить «Інвестор», продають останні квартири*
Сьогодні, 16:22
«Укрзалізниця» привітала з днем народження: на дитину впало вікно
Сьогодні, 16:16
На Волині келії монастиря використовували для бізнесу
Сьогодні, 15:54
Схожі новини
Під Луцьком продають таунхаус з гаражем: знижка – лише до 10 липня* Під Луцьком продають таунхаус з гаражем: знижка – лише до 10 липня*
04 липень, 15:53
Магазини, школи та садочки: навколо «Паркового кварталу» – розвинута інфраструктура* Магазини, школи та садочки: навколо «Паркового кварталу» – розвинута інфраструктура*
03 липень, 11:47
Дзідзьо, розваги та будівельний майстер-клас: у Підгайцівській ОТГ вперше святкували День громади. ФОТО Дзідзьо, розваги та будівельний майстер-клас: у Підгайцівській ОТГ вперше святкували День громади. ФОТО
29 червень, 22:10
У Ковелі продають дворівневу квартиру за зниженою ціною* У Ковелі продають дворівневу квартиру за зниженою ціною*
27 червень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
04 липень, 10:21
 1
Волинські рятувальники – чемпіони України. ФОТО
Сьогодні, 17:09
 0
Відомі українські письменники зробили заяву щодо партії Порошенка
Сьогодні, 16:50
 0
Покровський розповів, коли у Луцьку може з'явитися мер. ВІДЕО
Сьогодні, 16:47
 0
Правоохоронці розслідуватимуть причини смороду у Луцьку
Сьогодні, 16:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿