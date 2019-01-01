Правоохоронці розслідуватимуть причини смороду у Луцьку
Сьогодні, 16:37
У Луцьку правоохоронці будуть з’ясовувати причини поширення на території міста та навколишніх сіл забруднюючих речовин.
Так, Луцькою місцевою прокуратурою та Луцьким відділом поліції розпочаті кримінальні провадження щодо забруднення атмосферного повітря та земель, - інформує прес-служба прокуратури області.
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До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.1 ст. 241 КК України.
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Наразі триває досудове розслідування.
В рамках кримінального провадження проводять слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на витребування та збір необхідної інформації, встановлення відповідальних осіб.
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Так, Луцькою місцевою прокуратурою та Луцьким відділом поліції розпочаті кримінальні провадження щодо забруднення атмосферного повітря та земель, - інформує прес-служба прокуратури області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мінекології та СБУ просять розібратися зі «смердючками» у Луцьку
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.1 ст. 241 КК України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: #МеніТутСмердюцько: чим тхне Луцьк. ФОТО
Наразі триває досудове розслідування.
В рамках кримінального провадження проводять слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на витребування та збір необхідної інформації, встановлення відповідальних осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Останні дні відбувається масовий скид нечистот , із Ліплянських очисних , у Стир .Хочуть приховати сліди злочинноі діяльності ,а так спустили все в річку і нема проблеми.
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