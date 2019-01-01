Правоохоронці розслідуватимуть причини смороду у Луцьку





Так, Луцькою місцевою прокуратурою та Луцьким відділом поліції розпочаті кримінальні провадження щодо забруднення атмосферного повітря та земель, - інформує прес-служба прокуратури області.



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До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.1 ст. 241 КК України.



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Наразі триває досудове розслідування.



В рамках кримінального провадження проводять слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на витребування та збір необхідної інформації, встановлення відповідальних осіб.







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