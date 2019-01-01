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Правоохоронці розслідуватимуть причини смороду у Луцьку

Правоохоронці розслідуватимуть причини смороду у Луцьку
У Луцьку правоохоронці будуть з’ясовувати причини поширення на території міста та навколишніх сіл забруднюючих речовин.

Так, Луцькою місцевою прокуратурою та Луцьким відділом поліції розпочаті кримінальні провадження щодо забруднення атмосферного повітря та земель, - інформує прес-служба прокуратури області.

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До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.1 ст. 241 КК України.

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Наразі триває досудове розслідування.

В рамках кримінального провадження проводять слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на витребування та збір необхідної інформації, встановлення відповідальних осіб.



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Теги: сморід, Луцьк, поліція
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Коментарі 1
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Останні дні відбувається масовий скид нечистот , із Ліплянських очисних , у Стир .Хочуть приховати сліди злочинноі діяльності ,а так спустили все в річку і нема проблеми.
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