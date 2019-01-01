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Покровський розповів, коли у Луцьку може з'явитися мер. ВІДЕО

Покровський розповів, коли у Луцьку може з'явитися мер. ВІДЕО
Минуло вже понад два роки, а Луцьк і досі не має міського голови. Верховна Рада 8-го скликання так і не спромоглася призначити вибори в Луцьку.

Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський розповів в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на 12 каналі, чи вдасться це зробити новообраній владі, – пише Конкурент.

"Однозначно новообрана Рада призначить місцеві вибори коли-небудь і ми отримаємо міського голову. Чи це буде достроково, чи це буде на місцевих виборах – це вже питання дуже невизначене. Адже є багато пліток про те, що будуть дострокові місцеві вибори", – зазначив Андрій Покровський.

Із його слів, можливо, таки будуть дострокові місцеві вибори.

"Якщо вони будуть дострокові, то ми отримаємо одразу міського голову. Якщо не буде, то я не впевнений, що Верховна Рада призначить дострокові вибори перед місцевими. Хоча я за те, аби таки призначила і місто отримало міського голову. Однак обираємо ми міського голову за півроку до місцевих виборів, він приступає до роботи, а потім – знову вибори. Досягень нема, міському голові знову треба йти на вибори. Я розумію, що для будь-якої людини це складно", – наголосив Андрій Покровський.

Як зазначив він, треба чекати повного перезавантаження на місцевих виборах і тоді вже обирати мера.


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Теги: Андрій Покровський
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