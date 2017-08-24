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Поляки щомісяця платитимуть гроші родині українця, якого вивезли помирати до лісу

Поляки щомісяця платитимуть гроші родині українця, якого вивезли помирати до лісу
У Польщі зібрали понад пів мільйона злотих на допомогу родині Василя Чорнея, якого польська працедавиця непритомного вивезла до лісу і там залишила помирати.

Як інформує "Польське радіо", почесний консул України у Познані Вітольд Горовський та пов’язане з ним Суспільно-культурне товариство "Польща-Україна" 25 червня оголосили про збір коштів для трьох неповнолітніх дітей трагічно загиблого українця, - пише ТСН.

Благодійники вирішили зібрати таку суму грошей, аби щомісяця виплачувати родині по 2000 злотих до повноліття всіх дітей.

Наприкінці червня Горовський повідомив, що вдалося зібрати суму, достатню на сім років виплат зазначеної соціальної пенсії.  

Відомо, що наразі вдалося зібрати понад пів мільйона злотих. Кошти пожертвували понад 5 тисяч осіб.

Нагадаємо, у Польщі 36-річному українцю Василю Чорнею під час виконання роботи стало зле і він знепритомнів. Як з'ясувалося, власниця підприємства відмовилась викликати швидку, натомість взяла автівку і вивезла українця до лісу, де залишила помирати. Жінку заарештували. Їй висунули обвинувачення у ненаданні допомоги непритомному, а також ненавмисному спричиненні смерті.

Жінці, яка залишила заробітчанина з України помирати, загрожує 5 років тюрми.

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Теги: Польща, смерть, заробітчанин
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