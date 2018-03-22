Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Заболоття»
Сьогодні, 18:40
Тимчасово не курсуватиме поїзд "Ковель-Заболоття".
Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.
“У зв`язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Здолбунів – Озеряни, Хоростків – Копиченці, Миколаїв – Щирець, Мощена – Вижва, Вижва – Заболоття та Косино – Берегово зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у цих напрямках.” – йдеться у повідомленні.
Відтак, 9-11 липня не курсуватиме поїзд "Ковель-Заболоття".
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.
“У зв`язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Здолбунів – Озеряни, Хоростків – Копиченці, Миколаїв – Щирець, Мощена – Вижва, Вижва – Заболоття та Косино – Берегово зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у цих напрямках.” – йдеться у повідомленні.
Відтак, 9-11 липня не курсуватиме поїзд "Ковель-Заболоття".
Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кому влітку пропонують найбільше роботи
Сьогодні, 19:13
Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Заболоття»
Сьогодні, 18:40