Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Заболоття»





Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.



“У зв`язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Здолбунів – Озеряни, Хоростків – Копиченці, Миколаїв – Щирець, Мощена – Вижва, Вижва – Заболоття та Косино – Берегово зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у цих напрямках.” – йдеться у повідомленні.



Відтак, 9-11 липня не курсуватиме поїзд "Ковель-Заболоття".



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.

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