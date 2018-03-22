вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Заболоття»

Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Заболоття»
Тимчасово не курсуватиме поїзд "Ковель-Заболоття".

Про це повідомляє прес-служба Львівської залізниці.

“У зв`язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Здолбунів – Озеряни, Хоростків – Копиченці, Миколаїв – Щирець, Мощена – Вижва, Вижва – Заболоття та Косино – Берегово зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у цих напрямках.” – йдеться у повідомленні.

Відтак, 9-11 липня не курсуватиме поїзд "Ковель-Заболоття".

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потяг, рух, зміни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На новому пляжі під Луцьком вже влаштовують гавайські вечірки. ВІДЕО
Сьогодні, 19:33
Кому влітку пропонують найбільше роботи
Сьогодні, 19:13
Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Заболоття»
Сьогодні, 18:40
11-класники із села на Волині відсвяткували випускний у Єгипті. ФОТО
Сьогодні, 18:22
Хліб з Луцька 150 років тому транспортували возами, борошно – на невеличких човнах
Сьогодні, 18:09
Схожі новини
Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Сарни» Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Сарни»
03 червень, 11:17
Волинян попереджають про зміни у розкладі руху потяга «Ковель-Мацеїв» Волинян попереджають про зміни у розкладі руху потяга «Ковель-Мацеїв»
22 квітень, 05:22
На Волині з переходом на «літній час» змінюється розклад приміських потягів На Волині з переходом на «літній час» змінюється розклад приміських потягів
22 березень, 2018, 11:39
Мешканці Ковеля хочуть змінити рух потяга Ковель-Холм Мешканці Ковеля хочуть змінити рух потяга Ковель-Холм
22 червень, 2017, 23:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
04 липень, 10:21
 1
На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон
Сьогодні, 20:06
 0
На новому пляжі під Луцьком вже влаштовують гавайські вечірки. ВІДЕО
Сьогодні, 19:33
 0
Кому влітку пропонують найбільше роботи
Сьогодні, 19:13
 0
Повідомили, коли не курсуватиме потяг «Ковель-Заболоття»
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿