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11-класники із села на Волині відсвяткували випускний у Єгипті. ФОТО

11-класники із села на Волині відсвяткували випускний у Єгипті. ФОТО
Учні Тоболівської школи із Камінь-Каширського району замість традиційних урочистостей віддали перевагу тижневому відпочинку за тисячі кілометрів від рідного краю – в Єгипті.

Про це пише газета «Полісся».

Їхній вибір був одноголосним і свідомо виваженим, адже думка про альтернативне святкування промайнула ще в 10 класі, щоправда тоді її не розглядали серйозно. Першого вересня вирішили остаточно – святкуватимуть подалі від дому.

На цей крок наштовхнули спостереження минулих років: випускний бал давно перестав бути традицією. Його завжди співвідносять із певним підсумком, щемливими моментами, проте в наш час подія більше нагадує спробу похизуватися своїми можливостями та смаками.

"Це наше свято і нам вибирати, яким воно має бути. Відтак, ми вирішили провести його дещо нетрадиційно. Не одним днем, не для загалу, а щоб запам’яталося для себе. І нам вдалося: це були незабутні 7 днів «на максимум». Фактично, ціна одна і та ж, а задоволення – різне", – резюмують задоволені поїздкою випускники.

Зрозуміло, що ініціативу підтримали не усі. Були й такі, що відкрито засуджували. Однак учні не жалкують про те, що не зробили «як належить». Кажуть, якби була можливість повернути час, то нічого б не змінювали: вибрали б відпочинок.

"У нас залишилося дуже багато яскравих світлин та емоцій, відчуттів, які неможливо «вхопити». Розповідати можна годинами, адже все нове, незвичне. Шкода тільки, що не можна було запливати за буйки, а це недалеко. Як виявилося пізніше – через поодиноких акул, які можуть туди підпливати. Цікаво так. Здається, спочатку не дуже глибоко, а далі – обрив. І вода синя-синя. Ми придбали маски для плавання і гасали за рибами. Їх там дуже багато і вони зовсім не бояться людей", – захоплено діляться враженнями волиняни.

Іванна ШЕМЕТЮК.

11-класники із села на Волині відсвяткували випускний у Єгипті. ФОТО
11-класники із села на Волині відсвяткували випускний у Єгипті. ФОТО
11-класники із села на Волині відсвяткували випускний у Єгипті. ФОТО

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Теги: свято, випускники
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