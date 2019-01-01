На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон





На місце виклику прибула також поліція та “швидка”, пише



Потрапити в квартиру вдалося за допомогою драбини через балкон. Як виявилося, не плиті згоріла картопля, а господар спав, перебуваючи в нетверезому стані.



Сусіди розповіли, що в квартирі постійно розпивають спиртні напої, ходять підозрілі гості. Робили це і на очах 7-річної дитини, люди навіть викликали відповідні служби. Чи живе дитина зараз в помешканні, невідомо.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го липня на вулиці Пирогова у Нововолинську рятувальники задіяли свої сили, щоб потрапити до квартири на третьому поверсі через виклик сусідів. У під’їзді був запах диму, а в помешканні, з якого він йшов, не відкривали двері.На місце виклику прибула також поліція та “швидка”, пише БУГ Потрапити в квартиру вдалося за допомогою драбини через балкон. Як виявилося, не плиті згоріла картопля, а господар спав, перебуваючи в нетверезому стані.Сусіди розповіли, що в квартирі постійно розпивають спиртні напої, ходять підозрілі гості. Робили це і на очах 7-річної дитини, люди навіть викликали відповідні служби. Чи живе дитина зараз в помешканні, невідомо.

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