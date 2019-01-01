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На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон

На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон
5-го липня на вулиці Пирогова у Нововолинську рятувальники задіяли свої сили, щоб потрапити до квартири на третьому поверсі через виклик сусідів. У під’їзді був запах диму, а в помешканні, з якого він йшов, не відкривали двері.

На місце виклику прибула також поліція та “швидка”, пише БУГ.

Потрапити в квартиру вдалося за допомогою драбини через балкон. Як виявилося, не плиті згоріла картопля, а господар спав, перебуваючи в нетверезому стані.

Сусіди розповіли, що в квартирі постійно розпивають спиртні напої, ходять підозрілі гості. Робили це і на очах 7-річної дитини, люди навіть викликали відповідні служби. Чи живе дитина зараз в помешканні, невідомо.

На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон
На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон
На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон
На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон


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Теги: Нововолинськ, пожежа, рятувальники
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