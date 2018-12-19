Підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці запроторили в СІЗО
Сьогодні, 21:08
Луцький міськрайонний суд призначив міру запобіжного заходу для одного з підозрюваних у стрілянині на автомийці, що по вулиці Набережній, у виді арешту, строком на 60 діб.
Відповідну ухвалу виніс сьогодні, 5 липня, суддя Ярослав Артиш.
Нагадаємо, що працівники слідчого управління та оперативні підрозділи волинської поліції затримали чоловіка у Київській області. Раніше він перебував у розшуку.
Підозрюваний навіть змінив зовнішність, аби сховатись.
Нагадаємо, стрілянина, у якій був один загиблий і поранені, сталася у Луцьку 5 листопада минулого року. У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.
Двом обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку – дали два роки умовно, тобто випустили на волю. Натомість ще двом – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – замість убивства інкримінують «хуліганку». Суди щодо них тривають.
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Відповідну ухвалу виніс сьогодні, 5 липня, суддя Ярослав Артиш.
Нагадаємо, що працівники слідчого управління та оперативні підрозділи волинської поліції затримали чоловіка у Київській області. Раніше він перебував у розшуку.
Підозрюваний навіть змінив зовнішність, аби сховатись.
Нагадаємо, стрілянина, у якій був один загиблий і поранені, сталася у Луцьку 5 листопада минулого року. У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.
Двом обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку – дали два роки умовно, тобто випустили на волю. Натомість ще двом – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – замість убивства інкримінують «хуліганку». Суди щодо них тривають.
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