вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці запроторили в СІЗО

Підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці запроторили в СІЗО
Луцький міськрайонний суд призначив міру запобіжного заходу для одного з підозрюваних у стрілянині на автомийці, що по вулиці Набережній, у виді арешту, строком на 60 діб.

Відповідну ухвалу виніс сьогодні, 5 липня, суддя Ярослав Артиш.

Нагадаємо, що працівники слідчого управління та оперативні підрозділи волинської поліції затримали чоловіка у Київській області. Раніше він перебував у розшуку.

Підозрюваний навіть змінив зовнішність, аби сховатись.

Нагадаємо, стрілянина, у якій був один загиблий і поранені, сталася у Луцьку 5 листопада минулого року. У стрілянині, зокрема, поранили і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.

Двом обвинуваченим - Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку дали два роки умовно, тобто випустили на волю. Натомість ще двом – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – замість убивства інкримінують «хуліганку». Суди щодо них тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стрілянина, мийка, підозрюваний, суд, СІЗО, арешт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині людей не пускають до ставків, які орендує рибгосп. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
Підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці запроторили в СІЗО
Сьогодні, 21:08
На Рівненщині від вибуху гранати чоловікові відірвало руку
Сьогодні, 20:45
У місті на Волині відбудеться фестиваль «Купальська казка»
Сьогодні, 20:21
На Волині у задимленій квартирі не відчиняли двері: рятувальники діставалися через балкон
Сьогодні, 20:06
Схожі новини
У Луцьку намагалися звільнити з-під варти одного з підозрюваних у стрілянині на мийці У Луцьку намагалися звільнити з-під варти одного з підозрюваних у стрілянині на мийці
19 грудень, 2018, 19:39
Трьох підозрюваних у стрілянині на луцькій автомийці залишили під вартою Трьох підозрюваних у стрілянині на луцькій автомийці залишили під вартою
26 листопад, 2018, 18:56
Олійника відпустили під домашній арешт. ФОТО. ВІДЕО Олійника відпустили під домашній арешт. ФОТО. ВІДЕО
02 березень, 2016, 17:41
Щоб сховатися, змінив зовнішність: деталі про причетного до смертельної стрілянини у Луцьку Щоб сховатися, змінив зовнішність: деталі про причетного до смертельної стрілянини у Луцьку
Сьогодні, 14:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
04 липень, 10:21
 1
У селі на Волині людей не пускають до ставків, які орендує рибгосп. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
 0
Підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці запроторили в СІЗО
Сьогодні, 21:08
 0
На Рівненщині від вибуху гранати чоловікові відірвало руку
Сьогодні, 20:45
 0
У місті на Волині відбудеться фестиваль «Купальська казка»
Сьогодні, 20:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿