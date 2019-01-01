У селі на Волині людей не пускають до ставків, які орендує рибгосп. ВІДЕО





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Житель села Володимир Гламазда розповідає, через орендаря селяни не мають вільного доступу до водойм, не можуть порибалити та відпочити на березі. Чоловік каже, що селяни дізналися, що за ставки орендар нічого не платить.



«Позаростало очеретом, риба здихає регулярно, всередині літа йде сморід, там далі береги обвалюються до будинків, люди мають проблеми з приватизацією землі, тому що, ніби, не дозволено по водоохоронних зонах. На даний час підприємство заключило договір оренди, але в ньому не вказано заборону загального користування. Але вони забороняють купатися, не випускають худобу поїти».



В п'ятницю, 5 липня, у місцевій школі зібралося близько 60 людей. Житель села Петро Крук каже, що селяни обурені тим, що підприємство «Цумань-риба» чотири роки не сплачує податки за користування ставками, які розташовані на території Дубищенської сільської ради.



«Нічого не сплачують, мотивують тим, що у них там якісь суди, думаю, що це спеціально так. Накладений символічний штраф, кілька гривень».



Голова Дубищенської сільської ради Ірина Шульгач каже, що підприємство повинне було б сплачувати набагато більше податків.



«Зовсім не влаштовує сплата податків, оскільки протягом останніх років цієї сплати ми взагалі не бачили. Підписані договори оренди в минулому році, але зареєстровані в травні цього року і з травня місяця почали надходити податки. В першу чергу треба передивитися нормативно-грошову оцінку, щоб сплата податку була в рази збільшена, а це на сьогодні 12,5 тисяч в середньому на рік, це за 170 гектарів землі, як на мою думку це зовсім мала сума».



Директорка ТОВ «Цумань-риба» Людмила Попик про ситуацію каже так:



«Нерухомість в нас є в оренді, це дамби і т. д., ми щороку за неї платимо. Нічого я протизаконного не роблю. Плачу я податки ті, які треба. Мені дивуються орендарі, а що тобі стільки дали аж 5%. Будь ласка виготовляйте, хай мені вернуть за документацію, виготовляйте, беріть в оренду, беріть собі, на здоров’я, працюйте».



Конфлікт між селянами та орендарями ставків тягнеться вже не перший рік, розповів голова Ківерцівської райдержадміністрації Валерій Ткачук.



«Попередній власник хотів забрати ці ставки собі, своїй організації. А це підприємство, рибгосп, пропадало. Воно мало бути розформовано, я хотів зберегти в районі підприємство. Почалися суди, вони тягнуться п’ять років. Попередній власник оскаржує рішення, щоб надати в оренду цим власникам. Тому ми не могли заключити з 2015-го року договір про сплату податків, тому що справа була в судах. Лише раз заключили договір, вона запустила рибу і таки скандали в селі».



Громада села Башлики, зі слів сільської голови Ірини Шульгач, вирішила розірвати договір оренди і знайти нового господаря водоймам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Башлики Ківерцівського району люди скликали збори, аби вирішити ситуацію, яка склалася навколо місцевих ставків, мовляв, нинішні орендарі не пускають людей до водойм.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Житель селарозповідає, через орендаря селяни не мають вільного доступу до водойм, не можуть порибалити та відпочити на березі. Чоловік каже, що селяни дізналися, що за ставки орендар нічого не платить.«Позаростало очеретом, риба здихає регулярно, всередині літа йде сморід, там далі береги обвалюються до будинків, люди мають проблеми з приватизацією землі, тому що, ніби, не дозволено по водоохоронних зонах. На даний час підприємство заключило договір оренди, але в ньому не вказано заборону загального користування. Але вони забороняють купатися, не випускають худобу поїти».В п'ятницю, 5 липня, у місцевій школі зібралося близько 60 людей. Житель селакаже, що селяни обурені тим, що підприємство «Цумань-риба» чотири роки не сплачує податки за користування ставками, які розташовані на території Дубищенської сільської ради.«Нічого не сплачують, мотивують тим, що у них там якісь суди, думаю, що це спеціально так. Накладений символічний штраф, кілька гривень».Голова Дубищенської сільської радикаже, що підприємство повинне було б сплачувати набагато більше податків.«Зовсім не влаштовує сплата податків, оскільки протягом останніх років цієї сплати ми взагалі не бачили. Підписані договори оренди в минулому році, але зареєстровані в травні цього року і з травня місяця почали надходити податки. В першу чергу треба передивитися нормативно-грошову оцінку, щоб сплата податку була в рази збільшена, а це на сьогодні 12,5 тисяч в середньому на рік, це за 170 гектарів землі, як на мою думку це зовсім мала сума».Директорка ТОВ «Цумань-риба» Людмила Попик про ситуацію каже так:«Нерухомість в нас є в оренді, це дамби і т. д., ми щороку за неї платимо. Нічого я протизаконного не роблю. Плачу я податки ті, які треба. Мені дивуються орендарі, а що тобі стільки дали аж 5%. Будь ласка виготовляйте, хай мені вернуть за документацію, виготовляйте, беріть в оренду, беріть собі, на здоров’я, працюйте».Конфлікт між селянами та орендарями ставків тягнеться вже не перший рік, розповів голова Ківерцівської райдержадміністрації«Попередній власник хотів забрати ці ставки собі, своїй організації. А це підприємство, рибгосп, пропадало. Воно мало бути розформовано, я хотів зберегти в районі підприємство. Почалися суди, вони тягнуться п’ять років. Попередній власник оскаржує рішення, щоб надати в оренду цим власникам. Тому ми не могли заключити з 2015-го року договір про сплату податків, тому що справа була в судах. Лише раз заключили договір, вона запустила рибу і таки скандали в селі».Громада села Башлики, зі слів сільської голови Ірини Шульгач, вирішила розірвати договір оренди і знайти нового господаря водоймам.

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