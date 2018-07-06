У волинській виховній колонії відбувся фестиваль самодіяльності засуджених. ФОТО





Фестиваль «Червона калина» уже став традиційним - пише



28-й рік поспіль він проводиться під час літніх канікул у виховних установах України. Його метою є патріотичне виховання неповнолітніх засуджених в дусі національних традицій, пропагування серед молоді поваги до історії України, української мови та літератури, корисне дозвілля засуджених та розвиток їхніх творчих здібностей.



Лейтмотивом цьогорічного фестивалю стало гасло: «Традиції об’єднують окремих людей в єдиний народ».



На фестиваль прибуло чимало гостей, члени спостережних комісій області, міста та району. Серед присутніх - секретар Ковельської міської ради та голова спостережної комісії у Ковелі Віра Федосюк.







Традиційно працювало журі конкурсу, яке й визначило кращих вихованців у номінаціях: «Музичне мистецтво», «Літературна творчість», «Театральне мистецтво», «Хореографічне мистецтво».



Завідувач клубу Оксана Мизовець спільно з вихованцями театру-студії «10 ряд 10 місце» на чолі з керівником Альоною Малюгою-Мельниковою та художніми колективами нашого міста («Зорепад» - керівники Руслана та Дар’я Шацькі, «Дзвіночок» - керівник Інна Темрук, «Еліт мюзик» - керівник Олександр Середа) підготували програму, в якій поєднали минуле та сучасне, драму та комедію. Театралізовані постановки, літературно-музичні композиції носили патріотичний характер і точно відповідали обраній темі.





Фестиваль вдався на славу. Журі визначило переможців. Дипломи отримали кращі виконавці. Усі виступаючі зазначали високий рівень організації і підготовки творчого заходу і бажали перемоги на всеукраїнському рівні!



На завершення фестивалю юнаки одержали паспорти та картки платників податків, а двом вихованцям пощастило найбільше - їм вручили документи про звільнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 липня, у державній установі «Ковельська виховна колонія» відбувся 28-й фестиваль самодіяльності та творчості серед засуджених «Червона калина».Фестиваль «Червона калина» уже став традиційним - пише КовельPost 28-й рік поспіль він проводиться під час літніх канікул у виховних установах України. Його метою є патріотичне виховання неповнолітніх засуджених в дусі національних традицій, пропагування серед молоді поваги до історії України, української мови та літератури, корисне дозвілля засуджених та розвиток їхніх творчих здібностей.Лейтмотивом цьогорічного фестивалю стало гасло: «Традиції об’єднують окремих людей в єдиний народ».На фестиваль прибуло чимало гостей, члени спостережних комісій області, міста та району. Серед присутніх - секретар Ковельської міської ради та голова спостережної комісії у КовеліТрадиційно працювало журі конкурсу, яке й визначило кращих вихованців у номінаціях: «Музичне мистецтво», «Літературна творчість», «Театральне мистецтво», «Хореографічне мистецтво».Завідувач клубуспільно з вихованцями театру-студії «10 ряд 10 місце» на чолі з керівникомта художніми колективами нашого міста («Зорепад» - керівникита, «Дзвіночок» - керівник, «Еліт мюзик» - керівник) підготували програму, в якій поєднали минуле та сучасне, драму та комедію. Театралізовані постановки, літературно-музичні композиції носили патріотичний характер і точно відповідали обраній темі.Фестиваль вдався на славу. Журі визначило переможців. Дипломи отримали кращі виконавці. Усі виступаючі зазначали високий рівень організації і підготовки творчого заходу і бажали перемоги на всеукраїнському рівні!На завершення фестивалю юнаки одержали паспорти та картки платників податків, а двом вихованцям пощастило найбільше - їм вручили документи про звільнення.

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