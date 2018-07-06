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У волинській виховній колонії відбувся фестиваль самодіяльності засуджених. ФОТО

У волинській виховній колонії відбувся фестиваль самодіяльності засуджених. ФОТО
Сьогодні, 5 липня, у державній установі «Ковельська виховна колонія» відбувся 28-й фестиваль самодіяльності та творчості серед засуджених «Червона калина».

Фестиваль «Червона калина» уже став традиційним - пише КовельPost.

28-й рік поспіль він проводиться під час літніх канікул у виховних установах України. Його метою є патріотичне виховання неповнолітніх засуджених в дусі національних традицій, пропагування серед молоді поваги до історії України, української мови та літератури, корисне дозвілля засуджених та розвиток їхніх творчих здібностей.

Лейтмотивом цьогорічного фестивалю стало гасло: «Традиції об’єднують окремих людей в єдиний народ».

На фестиваль прибуло чимало гостей, члени спостережних комісій області, міста та району. Серед присутніх - секретар Ковельської міської ради та голова спостережної комісії у Ковелі Віра Федосюк.


У волинській виховній колонії відбувся фестиваль самодіяльності засуджених. ФОТО
У волинській виховній колонії відбувся фестиваль самодіяльності засуджених. ФОТО

Традиційно працювало журі конкурсу, яке й визначило кращих вихованців у номінаціях: «Музичне мистецтво», «Літературна творчість», «Театральне мистецтво», «Хореографічне мистецтво».

Завідувач клубу Оксана Мизовець спільно з вихованцями театру-студії «10 ряд 10 місце» на чолі з керівником Альоною Малюгою-Мельниковою та художніми колективами нашого міста («Зорепад» - керівники Руслана та Дар’я Шацькі, «Дзвіночок» - керівник Інна Темрук, «Еліт мюзик» - керівник Олександр Середа) підготували програму, в якій поєднали минуле та сучасне, драму та комедію. Театралізовані постановки, літературно-музичні композиції носили патріотичний характер і точно відповідали обраній темі.

У волинській виховній колонії відбувся фестиваль самодіяльності засуджених. ФОТО
У волинській виховній колонії відбувся фестиваль самодіяльності засуджених. ФОТО

Фестиваль вдався на славу. Журі визначило переможців. Дипломи отримали кращі виконавці. Усі виступаючі зазначали високий рівень організації і підготовки творчого заходу і бажали перемоги на всеукраїнському рівні!

На завершення фестивалю юнаки одержали паспорти та картки платників податків, а двом вихованцям пощастило найбільше - їм вручили документи про звільнення.


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Теги: колонія, Ковель, фестиваль
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