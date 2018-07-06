У волинській виховній колонії відбувся фестиваль самодіяльності засуджених. ФОТО
Сьогодні, 21:52
Сьогодні, 5 липня, у державній установі «Ковельська виховна колонія» відбувся 28-й фестиваль самодіяльності та творчості серед засуджених «Червона калина».
Фестиваль «Червона калина» уже став традиційним - пише КовельPost.
28-й рік поспіль він проводиться під час літніх канікул у виховних установах України. Його метою є патріотичне виховання неповнолітніх засуджених в дусі національних традицій, пропагування серед молоді поваги до історії України, української мови та літератури, корисне дозвілля засуджених та розвиток їхніх творчих здібностей.
Лейтмотивом цьогорічного фестивалю стало гасло: «Традиції об’єднують окремих людей в єдиний народ».
На фестиваль прибуло чимало гостей, члени спостережних комісій області, міста та району. Серед присутніх - секретар Ковельської міської ради та голова спостережної комісії у Ковелі Віра Федосюк.
Традиційно працювало журі конкурсу, яке й визначило кращих вихованців у номінаціях: «Музичне мистецтво», «Літературна творчість», «Театральне мистецтво», «Хореографічне мистецтво».
Завідувач клубу Оксана Мизовець спільно з вихованцями театру-студії «10 ряд 10 місце» на чолі з керівником Альоною Малюгою-Мельниковою та художніми колективами нашого міста («Зорепад» - керівники Руслана та Дар’я Шацькі, «Дзвіночок» - керівник Інна Темрук, «Еліт мюзик» - керівник Олександр Середа) підготували програму, в якій поєднали минуле та сучасне, драму та комедію. Театралізовані постановки, літературно-музичні композиції носили патріотичний характер і точно відповідали обраній темі.
Фестиваль вдався на славу. Журі визначило переможців. Дипломи отримали кращі виконавці. Усі виступаючі зазначали високий рівень організації і підготовки творчого заходу і бажали перемоги на всеукраїнському рівні!
На завершення фестивалю юнаки одержали паспорти та картки платників податків, а двом вихованцям пощастило найбільше - їм вручили документи про звільнення.
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Фестиваль «Червона калина» уже став традиційним - пише КовельPost.
28-й рік поспіль він проводиться під час літніх канікул у виховних установах України. Його метою є патріотичне виховання неповнолітніх засуджених в дусі національних традицій, пропагування серед молоді поваги до історії України, української мови та літератури, корисне дозвілля засуджених та розвиток їхніх творчих здібностей.
Лейтмотивом цьогорічного фестивалю стало гасло: «Традиції об’єднують окремих людей в єдиний народ».
На фестиваль прибуло чимало гостей, члени спостережних комісій області, міста та району. Серед присутніх - секретар Ковельської міської ради та голова спостережної комісії у Ковелі Віра Федосюк.
Традиційно працювало журі конкурсу, яке й визначило кращих вихованців у номінаціях: «Музичне мистецтво», «Літературна творчість», «Театральне мистецтво», «Хореографічне мистецтво».
Завідувач клубу Оксана Мизовець спільно з вихованцями театру-студії «10 ряд 10 місце» на чолі з керівником Альоною Малюгою-Мельниковою та художніми колективами нашого міста («Зорепад» - керівники Руслана та Дар’я Шацькі, «Дзвіночок» - керівник Інна Темрук, «Еліт мюзик» - керівник Олександр Середа) підготували програму, в якій поєднали минуле та сучасне, драму та комедію. Театралізовані постановки, літературно-музичні композиції носили патріотичний характер і точно відповідали обраній темі.
Фестиваль вдався на славу. Журі визначило переможців. Дипломи отримали кращі виконавці. Усі виступаючі зазначали високий рівень організації і підготовки творчого заходу і бажали перемоги на всеукраїнському рівні!
На завершення фестивалю юнаки одержали паспорти та картки платників податків, а двом вихованцям пощастило найбільше - їм вручили документи про звільнення.
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Сьогодні, 21:52