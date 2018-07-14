вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському селищі люди власними силами ремонтують вуличне освітлення. ФОТО

У волинському селищі люди власними силами ремонтують вуличне освітлення. ФОТО
Жителі Турійська самотужки проводять заміну лампочок зовнішнього освітлення

Про це у спільноті «Турійські новини» пише Лєна Грицик - інформує «Волинь UA».

Як інформує панянка, по всьому селищі є проблема з освітленням вулиць. Тому місцеві жителі самотужки вдаються до заміни ламп зовнішнього освітлення.

«Ось так власними зусиллями та за свої кошти жителі вулиці Гасанова замінюють лампочки у вуличних ліхтарях які ніхто незамінював вже більше двох місяців. Невже у місцевому бюджеті непередбачені такі витрати???(«, - коментує лєна Грицик.

У волинському селищі люди власними силами ремонтують вуличне освітлення. ФОТО
У волинському селищі люди власними силами ремонтують вуличне освітлення. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліхтарі, освітлення, Турійськ, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському селищі люди власними силами ремонтують вуличне освітлення. ФОТО
Сьогодні, 22:51
На головній площі Луцька урочисто відкрили чемпіонат Європи з легкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 22:25
У волинській виховній колонії відбувся фестиваль самодіяльності засуджених. ФОТО
Сьогодні, 21:52
У селі на Волині людей не пускають до ставків, які орендує рибгосп. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
Підозрюваного у стрілянині на луцькій автомийці запроторили в СІЗО
Сьогодні, 21:08
Схожі новини
Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО Банківська у Іваничах тепер освітлюється. ФОТО
30 червень, 19:32
У районі на Волині активно будують та ремонтують навчальні заклади. ФОТО У районі на Волині активно будують та ремонтують навчальні заклади. ФОТО
20 березень, 23:24
На заміну ліхтарів у двох скверах Володимира витратили понад 1,5 мільйона гривень. ФОТО На заміну ліхтарів у двох скверах Володимира витратили понад 1,5 мільйона гривень. ФОТО
14 липень, 2018, 19:34
У Шацьку встановили освітлення на Набережній У Шацьку встановили освітлення на Набережній
22 лютий, 2017, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автомобіль збив велосипедиста: деталі аварії
04 липень, 10:21
 1
У волинському селищі люди власними силами ремонтують вуличне освітлення. ФОТО
Сьогодні, 22:51
 0
На головній площі Луцька урочисто відкрили чемпіонат Європи з легкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 22:25
 0
У волинській виховній колонії відбувся фестиваль самодіяльності засуджених. ФОТО
Сьогодні, 21:52
 0
У селі на Волині людей не пускають до ставків, які орендує рибгосп. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿