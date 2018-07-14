У волинському селищі люди власними силами ремонтують вуличне освітлення. ФОТО
Сьогодні, 22:51
Жителі Турійська самотужки проводять заміну лампочок зовнішнього освітлення
Про це у спільноті «Турійські новини» пише Лєна Грицик - інформує «Волинь UA».
Як інформує панянка, по всьому селищі є проблема з освітленням вулиць. Тому місцеві жителі самотужки вдаються до заміни ламп зовнішнього освітлення.
«Ось так власними зусиллями та за свої кошти жителі вулиці Гасанова замінюють лампочки у вуличних ліхтарях які ніхто незамінював вже більше двох місяців. Невже у місцевому бюджеті непередбачені такі витрати???(«, - коментує лєна Грицик.
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Про це у спільноті «Турійські новини» пише Лєна Грицик - інформує «Волинь UA».
Як інформує панянка, по всьому селищі є проблема з освітленням вулиць. Тому місцеві жителі самотужки вдаються до заміни ламп зовнішнього освітлення.
«Ось так власними зусиллями та за свої кошти жителі вулиці Гасанова замінюють лампочки у вуличних ліхтарях які ніхто незамінював вже більше двох місяців. Невже у місцевому бюджеті непередбачені такі витрати???(«, - коментує лєна Грицик.
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У волинському селищі люди власними силами ремонтують вуличне освітлення. ФОТО
Сьогодні, 22:51