Волинь отримала новий автомобіль «швидкої допомоги». ФОТО
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В п'ятницю, 5 липня, у Києві відбулася урочиста передача першої партії машин «швидкої допомоги», придбаних за кошти українських меценатів для Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф областей України. Один автомобіль отримав Центр екстреної меддопомоги міста Любомль.
Про це на своїй сторінці у facebook написав в.о. головного лікаря Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Зокрема, Волинь отримала автомобіль типу «Б», який призначений й обладнаний для транспортування пацієнтів, здійснення основного медичного догляду та нагляду за ними.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав в.о. головного лікаря Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.
Зокрема, Волинь отримала автомобіль типу «Б», який призначений й обладнаний для транспортування пацієнтів, здійснення основного медичного догляду та нагляду за ними.
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