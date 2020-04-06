Волинь отримала новий автомобіль «швидкої допомоги». ФОТО





Про це на своїй сторінці у Володимир Шмаль.



Зокрема, Волинь отримала автомобіль типу «Б», який призначений й обладнаний для транспортування пацієнтів, здійснення основного медичного догляду та нагляду за ними.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В п'ятницю, 5 липня, у Києві відбулася урочиста передача першої партії машин «швидкої допомоги», придбаних за кошти українських меценатів для Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф областей України. Один автомобіль отримав Центр екстреної меддопомоги міста Любомль.Про це на своїй сторінці у facebook написав в.о. головного лікаря Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастрофЗокрема, Волинь отримала автомобіль типу «Б», який призначений й обладнаний для транспортування пацієнтів, здійснення основного медичного догляду та нагляду за ними.

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