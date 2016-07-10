На Волині пройдуть змагання з екстремального водного туризму





Змагання проходитимуть 6 та 7 липня. Про це інформує



Серед запланованих під час фестивалю заходів:



- змагання байдарочників,



- спортивні турніри,



- вперше на фестивалі – «Козацькі розваги».



Також діятиме «Містечко розваг», готується вечірнє культурно-мистецьке дійство «На Івана – на Купала» та великий концерт місцевих і зарубіжних виконавців.





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