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На Волині пройдуть змагання з екстремального водного туризму

На Волині пройдуть змагання з екстремального водного туризму
У Любешеві та Люб’язі відбудеться фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата – 2019».

Змагання проходитимуть 6 та 7 липня. Про це інформує Район.Любешів.

Серед запланованих під час фестивалю заходів:

- змагання байдарочників,

- спортивні турніри,

- вперше на фестивалі – «Козацькі розваги».

Також діятиме «Містечко розваг», готується вечірнє культурно-мистецьке дійство «На Івана – на Купала» та великий концерт місцевих і зарубіжних виконавців.

На Волині пройдуть змагання з екстремального водного туризму

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Теги: Любешів, регата, водний туризм, змагання, Люб'язь
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