На Волині пройдуть змагання з екстремального водного туризму
Сьогодні, 01:29
У Любешеві та Люб’язі відбудеться фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата – 2019».
Змагання проходитимуть 6 та 7 липня. Про це інформує Район.Любешів.
Серед запланованих під час фестивалю заходів:
- змагання байдарочників,
- спортивні турніри,
- вперше на фестивалі – «Козацькі розваги».
Також діятиме «Містечко розваг», готується вечірнє культурно-мистецьке дійство «На Івана – на Купала» та великий концерт місцевих і зарубіжних виконавців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Змагання проходитимуть 6 та 7 липня. Про це інформує Район.Любешів.
Серед запланованих під час фестивалю заходів:
- змагання байдарочників,
- спортивні турніри,
- вперше на фестивалі – «Козацькі розваги».
Також діятиме «Містечко розваг», готується вечірнє культурно-мистецьке дійство «На Івана – на Купала» та великий концерт місцевих і зарубіжних виконавців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині пройдуть змагання з екстремального водного туризму
Сьогодні, 01:29
Волинь отримала новий автомобіль «швидкої допомоги». ФОТО
Сьогодні, 00:32
6 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00