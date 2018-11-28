На стіні луцької багатоповерхівки зобразили комуністичного ідола. ВІДЕО





Кажуть, малюнок такої тематики з’явився вперше. Художників-сміливців місцеві мешканці жодного разу не бачили - інформує



Комуністична пропаганда заборонена законом. Луцькі активісти мають свої припущення, щодо того, хто б міг таке намалювати.



Лучанам радять просто ігнорувати таку творчість, так званих, вуличних художників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комуністичний ідол та заборонена в Україні партія: ось таке графіті з’явилося на стінах однієї з Луцьких багатоповерхівок на вулиці Грушевського.Кажуть, малюнок такої тематики з’явився вперше. Художників-сміливців місцеві мешканці жодного разу не бачили - інформує 12 канал Комуністична пропаганда заборонена законом. Луцькі активісти мають свої припущення, щодо того, хто б міг таке намалювати.Лучанам радять просто ігнорувати таку творчість, так званих, вуличних художників.

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