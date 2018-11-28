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На стіні луцької багатоповерхівки зобразили комуністичного ідола. ВІДЕО

На стіні луцької багатоповерхівки зобразили комуністичного ідола. ВІДЕО
Комуністичний ідол та заборонена в Україні партія: ось таке графіті з’явилося на стінах однієї з Луцьких багатоповерхівок на вулиці Грушевського.

Кажуть, малюнок такої тематики з’явився вперше. Художників-сміливців місцеві мешканці жодного разу не бачили - інформує 12 канал.

Комуністична пропаганда заборонена законом. Луцькі активісти мають свої припущення, щодо того, хто б міг таке намалювати.

Лучанам радять просто ігнорувати таку творчість, так званих, вуличних художників.

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Теги: Ленін, графіті, комуністична партія
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