На стіні луцької багатоповерхівки зобразили комуністичного ідола. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Комуністичний ідол та заборонена в Україні партія: ось таке графіті з’явилося на стінах однієї з Луцьких багатоповерхівок на вулиці Грушевського.
Кажуть, малюнок такої тематики з’явився вперше. Художників-сміливців місцеві мешканці жодного разу не бачили - інформує 12 канал.
Комуністична пропаганда заборонена законом. Луцькі активісти мають свої припущення, щодо того, хто б міг таке намалювати.
Лучанам радять просто ігнорувати таку творчість, так званих, вуличних художників.
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Кажуть, малюнок такої тематики з’явився вперше. Художників-сміливців місцеві мешканці жодного разу не бачили - інформує 12 канал.
Комуністична пропаганда заборонена законом. Луцькі активісти мають свої припущення, щодо того, хто б міг таке намалювати.
Лучанам радять просто ігнорувати таку творчість, так званих, вуличних художників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 08:25