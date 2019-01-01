Зона відпочинку чи заказник: повідомили, що буде на Кічкарівських ставках. ВІДЕО





Шість ставків створенні ще за Радянського Союзу для ведення рибного господарства. Однак, вже більше десяти років ними ніхто не займається – передає



Депутат Луцької міської ради Микола Собуцький каже, що постійно отримує звернення від лучан, які просять навести там лад бо нині біля ставків зробили стихійне звалище.



Одні люди хочуть аби там зробили зону відпочинку, а інші наполягають на тому, аби цій території надали статус заказника. Однак, екологи застерігають, якщо ставки облагородити, то унікальні тварини та комахи, які там оселилися – зникнуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хочуть створити заказник. Природоохоронну зону планують зробити на Кічкарівських ставках. Відповідна петиція вже набрала необхідну кількість голосів на сайті міськради.Шість ставків створенні ще за Радянського Союзу для ведення рибного господарства. Однак, вже більше десяти років ними ніхто не займається – передає 12 канал Депутат Луцької міської радикаже, що постійно отримує звернення від лучан, які просять навести там лад бо нині біля ставків зробили стихійне звалище.Одні люди хочуть аби там зробили зону відпочинку, а інші наполягають на тому, аби цій території надали статус заказника. Однак, екологи застерігають, якщо ставки облагородити, то унікальні тварини та комахи, які там оселилися – зникнуть.

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