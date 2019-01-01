Загинула на очах в подруги: в Одеській області дитину вбило струмом





Дівчинка та її 13-річна подруга грали на зневодненому ставку. Водойму осушили у зв’язку з проведенням робіт по її розширенню - повідомляє



Під лініями електропередач, які там знаходяться, працівники зробили насип висотою майже дев’ять метрів.



Дівчинка залізла на нього, але посковзнулася і, щоб встояти на ногах, схопилася за високовольтний дріт. Він знаходився на висоті півтора метри.



Від удару струмом дитина загинула на місці.



Інша дівчинка отримала незначний удар струмом, коли намагалася відтягнути подругу від місця ураження. Її госпіталізували в місцеву лікарню.



За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.



Поліцейські проводять слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-річна дівчинка загинула через ураження струмом на ставку в одному з сіл Одеської області.Дівчинка та її 13-річна подруга грали на зневодненому ставку. Водойму осушили у зв’язку з проведенням робіт по її розширенню - повідомляє поліція Одещини Під лініями електропередач, які там знаходяться, працівники зробили насип висотою майже дев’ять метрів.Дівчинка залізла на нього, але посковзнулася і, щоб встояти на ногах, схопилася за високовольтний дріт. Він знаходився на висоті півтора метри.Від удару струмом дитина загинула на місці.Інша дівчинка отримала незначний удар струмом, коли намагалася відтягнути подругу від місця ураження. Її госпіталізували в місцеву лікарню.За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.Поліцейські проводять слідство.

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