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У громаді на Волині перевірять легальність діяльності перукарень

У громаді на Волині перевірять легальність діяльності перукарень
У Шацьку відбулась зустріч секретаря селищної ради Людмили Цевух з підприємцями, які надають послуги в перукарнях та салонах краси.

Про це йдеться на сайті Шацької ОТГ.

В ході зустрічі обговорювались питання сплати податків та легалізації діяльності. Людмила Цевух наголосила на важливості ведення бізнесу у правовому полі та зазначила, що зараз ведеться роз’яснювальна робота, однак надалі будуть проводитись офіційні перевірки у даній сфері.

Томц в Шацькій ОТГ звертаються до суб’єктів господарювання, що надають послуги перукарнями та салонами краси, зареєструвати свою діяльність і убезпечити себе від можливих штрафів.

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Теги: перукарня, Шацьк, перевірка
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