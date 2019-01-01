У громаді на Волині перевірять легальність діяльності перукарень





Про це йдеться на



В ході зустрічі обговорювались питання сплати податків та легалізації діяльності. Людмила Цевух наголосила на важливості ведення бізнесу у правовому полі та зазначила, що зараз ведеться роз’яснювальна робота, однак надалі будуть проводитись офіційні перевірки у даній сфері.



Томц в Шацькій ОТГ звертаються до суб’єктів господарювання, що надають послуги перукарнями та салонами краси, зареєструвати свою діяльність і убезпечити себе від можливих штрафів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку відбулась зустріч секретаря селищної ради Людмили Цевух з підприємцями, які надають послуги в перукарнях та салонах краси.Про це йдеться на сайті Шацької ОТГ.В ході зустрічі обговорювались питання сплати податків та легалізації діяльності. Людмила Цевух наголосила на важливості ведення бізнесу у правовому полі та зазначила, що зараз ведеться роз’яснювальна робота, однак надалі будуть проводитись офіційні перевірки у даній сфері.Томц в Шацькій ОТГ звертаються до суб’єктів господарювання, що надають послуги перукарнями та салонами краси, зареєструвати свою діяльність і убезпечити себе від можливих штрафів.

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