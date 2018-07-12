Підготуватися без репетиторів реально, – волинянка, що склала ЗНО майже на 200 балів

Юлія Дроздик єдина в районі отримала 200 балів у ЗНО з хімії. На такий максимум з української мови претендувала також її однокласниця Маргарита Барилюк. Однак до омріяного рекорду їй не вистачило лише 0,5 бала.



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– Це наші зірочки. Вони великі молодчинки, які завдяки працелюбності, старанності та відповідальності показали вищий “пілотаж”. Не можемо натішитися цими ученицями: завжди готові до занять, уважні, акуратні, дослухаються до порад, багато працюють над собою. У них прекрасний природний потенціал. Такі діти — рідкість і ми щасливі бути їхніми учителями, – розповідає про випускниць Наталія Макарчук, заступник директора з навчально-виховної роботи. – Якщо відверто, то ми очікували від них високих результатів. Вони цього заслужили. До слова, це вже четверта “двохсотка” у нашій школі. Так, у 2015 році Маргарита Василевська отримала 200 балів з української мови, а минулого року Андрій Сафонюк склав на найвищий рівень відразу 2 предмети: хімію та біологію.



Дівчата навчалися у класі математичного профілю, однак не обмежувалися вивченням одного-двох предметів. Педагоги зізнаються: для цих учениць немає непосильних завдань. Вони усі роки методично і наполегливо здобували знання, тому володіють хорошою базою. Їхні досягнення – результат систематичної роботи, підкріпленої ентузіазмом. Мотиви зрозумілі: стараються заради свого майбутнього. Відтак, окрім зазначених вище результатів, Юля отримала 192 бали з української мови, 184 бали – з біології та 180 – з математики. Натомість у Маргарити 192 бали з математики і 195,5 – з історії України.



– Звичайно, я бажала скласти ЗНО на відмінно, але не очікувала, що отримаю 200 балів – це видавалося нереальним. І хоча це було останнє тестування, я все одно хвилювалася. Напевно, до хімії готувалася найбільше: постійні підготовки до уроків та олімпіад, заняття з репетиторами, клопітка самостійна робота. І це дало відповідний результат, – розповідає Юля. – Я люблю допомагати людям. Хочеться, щоб усі ходили щасливі, усміхнені, здорові. Тому вирішила поступати в медуніверситет. Крім того, в школі мені подобалися хімія і біологія. Чому б не спробувати?



Учителька хімії Ірина Бурдак зазначила, що 200 балів з цього предмету – це нелегка перемога, адже програма ЗНО відповідає академічному рівневі, тоді як у школі навчаються за рівнем стандарту. Це означає, що тестування фактично повністю відрізняється від пройденого на уроках матеріалу. Педагог пишається тим, що її учениця зуміла зосередитися і подолала усі труднощі.



За роки навчання Юля брала активну участь у науковому житті школи: районні та обласні олімпіади, робота в секціях МАН (математика, мікро- та макроекономіка), тощо. Не забувала і про себе: дівчина любить гуляти із друзями, охоче створює кавери на популярні пісні, однак знімати свої спроби ще не наважується. Крім того, вона вільно володіє англійською, португальською та російською мовами. Зі слів наставників, Юля завжди усміхнена і позитивно налаштована. У неї не буває поганого настрою. Педагоги впевнені, що дівчина стане хорошим фахівцем: риси характеру, помножені на знання та внутрішнє бажання ощасливлювати, сприятимуть цьому.



– Своїми 199,5 балами з української мови я довела, що підготуватися без репетиторів цілком реально. Багато хто не вірить у це, однак я розвіяла цей міф. Не можу сказати, що сильно здивувалася, адже передбачала, що буду мати не менше 195 балів. На цей результат працювала тривалий час. Безпосередньо на тестуванні налаштувалася позитивно, тому що була впевнена у своїх знаннях. Можливо, дався взнаки досвід участі в олімпіадах, – ділиться враженнями Маргарита. – Довго не могла визначитися з вибором професії, тому що симпатії змінювалися чи не щомісяця. Однак остаточний варіант – юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Лежить у мене до того душа.



Маргарита – різнобічно розвинена особистість. Дівчина багато часу приділяє грі на фортепіано, закінчила музичну школу. Крім того, вона займається спортом і вчить англійську мову. Педагоги впевнені, що Маргарита досягне поставленої мети, адже вона завжди здобувала високі результати і перевершувала всі очікування. Брала активну участь в олімпіадах, писала наукові роботи в секціях МАН («Прикладна математика», «Математичне моделювання»), виборювала призові місця. Вона – максималіст, тверда у своїх рішеннях і самостійна. Водночас Людмила Гунчик, класний керівник наших героїнь, характеризує дівчину як стриману та прагматичну особистість. Точність, наполегливість та конкретика – визначальні риси Маргарити. Вона єдина в районі, хто склав усі 3 тести на 12 балів.



Дівчата не бояться змін у своєму житті. Їм хочеться рухатися назустріч новим знайомствам і можливостям, впевнено будувати своє життя. Однак вони не забувають тих, хто підтримував їх увесь цей час і дав, без сумніву, глибокі знання. Уже колишні школярі, вони щиро вдячні батькам за виховання, а педагогічному колективу – за відкриття та розвиток потенціалу. Саме вони заклали фундамент їхніх знань і навичок. Окрему подяку висловлюють директорці школи Людмилі Тішковій, мудрому керівникові та наставникові, завдяки якому в учнів з’являються нові можливості відкривати себе і світ.



Іванна ШЕМЕТЮК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випускниця НВК №1 імені Є. Шабліовського міста Каменя-Каширськогоєдина в районі отримала 200 балів у ЗНО з хімії. На такий максимум з української мови претендувала також її однокласниця. Однак до омріяного рекорду їй не вистачило лише 0,5 бала.Про це пише Полісся – Це наші зірочки. Вони великі молодчинки, які завдяки працелюбності, старанності та відповідальності показали вищий “пілотаж”. Не можемо натішитися цими ученицями: завжди готові до занять, уважні, акуратні, дослухаються до порад, багато працюють над собою. У них прекрасний природний потенціал. Такі діти — рідкість і ми щасливі бути їхніми учителями, – розповідає про випускниць, заступник директора з навчально-виховної роботи. – Якщо відверто, то ми очікували від них високих результатів. Вони цього заслужили. До слова, це вже четверта “двохсотка” у нашій школі. Так, у 2015 році Маргарита Василевська отримала 200 балів з української мови, а минулого року Андрій Сафонюк склав на найвищий рівень відразу 2 предмети: хімію та біологію.Дівчата навчалися у класі математичного профілю, однак не обмежувалися вивченням одного-двох предметів. Педагоги зізнаються: для цих учениць немає непосильних завдань. Вони усі роки методично і наполегливо здобували знання, тому володіють хорошою базою. Їхні досягнення – результат систематичної роботи, підкріпленої ентузіазмом. Мотиви зрозумілі: стараються заради свого майбутнього. Відтак, окрім зазначених вище результатів, Юля отримала 192 бали з української мови, 184 бали – з біології та 180 – з математики. Натомість у Маргарити 192 бали з математики і 195,5 – з історії України.– Звичайно, я бажала скласти ЗНО на відмінно, але не очікувала, що отримаю 200 балів – це видавалося нереальним. І хоча це було останнє тестування, я все одно хвилювалася. Напевно, до хімії готувалася найбільше: постійні підготовки до уроків та олімпіад, заняття з репетиторами, клопітка самостійна робота. І це дало відповідний результат, – розповідає Юля. – Я люблю допомагати людям. Хочеться, щоб усі ходили щасливі, усміхнені, здорові. Тому вирішила поступати в медуніверситет. Крім того, в школі мені подобалися хімія і біологія. Чому б не спробувати?Учителька хіміїзазначила, що 200 балів з цього предмету – це нелегка перемога, адже програма ЗНО відповідає академічному рівневі, тоді як у школі навчаються за рівнем стандарту. Це означає, що тестування фактично повністю відрізняється від пройденого на уроках матеріалу. Педагог пишається тим, що її учениця зуміла зосередитися і подолала усі труднощі.За роки навчання Юля брала активну участь у науковому житті школи: районні та обласні олімпіади, робота в секціях МАН (математика, мікро- та макроекономіка), тощо. Не забувала і про себе: дівчина любить гуляти із друзями, охоче створює кавери на популярні пісні, однак знімати свої спроби ще не наважується. Крім того, вона вільно володіє англійською, португальською та російською мовами. Зі слів наставників, Юля завжди усміхнена і позитивно налаштована. У неї не буває поганого настрою. Педагоги впевнені, що дівчина стане хорошим фахівцем: риси характеру, помножені на знання та внутрішнє бажання ощасливлювати, сприятимуть цьому.– Своїми 199,5 балами з української мови я довела, що підготуватися без репетиторів цілком реально. Багато хто не вірить у це, однак я розвіяла цей міф. Не можу сказати, що сильно здивувалася, адже передбачала, що буду мати не менше 195 балів. На цей результат працювала тривалий час. Безпосередньо на тестуванні налаштувалася позитивно, тому що була впевнена у своїх знаннях. Можливо, дався взнаки досвід участі в олімпіадах, – ділиться враженнями Маргарита. – Довго не могла визначитися з вибором професії, тому що симпатії змінювалися чи не щомісяця. Однак остаточний варіант – юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Лежить у мене до того душа.Маргарита – різнобічно розвинена особистість. Дівчина багато часу приділяє грі на фортепіано, закінчила музичну школу. Крім того, вона займається спортом і вчить англійську мову. Педагоги впевнені, що Маргарита досягне поставленої мети, адже вона завжди здобувала високі результати і перевершувала всі очікування. Брала активну участь в олімпіадах, писала наукові роботи в секціях МАН («Прикладна математика», «Математичне моделювання»), виборювала призові місця. Вона – максималіст, тверда у своїх рішеннях і самостійна. Водночас, класний керівник наших героїнь, характеризує дівчину як стриману та прагматичну особистість. Точність, наполегливість та конкретика – визначальні риси Маргарити. Вона єдина в районі, хто склав усі 3 тести на 12 балів.Дівчата не бояться змін у своєму житті. Їм хочеться рухатися назустріч новим знайомствам і можливостям, впевнено будувати своє життя. Однак вони не забувають тих, хто підтримував їх увесь цей час і дав, без сумніву, глибокі знання. Уже колишні школярі, вони щиро вдячні батькам за виховання, а педагогічному колективу – за відкриття та розвиток потенціалу. Саме вони заклали фундамент їхніх знань і навичок. Окрему подяку висловлюють директорці школи Людмилі Тішковій, мудрому керівникові та наставникові, завдяки якому в учнів з’являються нові можливості відкривати себе і світ.

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