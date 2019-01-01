Лучани скаржаться на погане самопочуття через сморід
Сьогодні, 09:45
Мешканці Луцька нарікають на погане самопочуття через сморід у місті.
Про це йдеться на сайті мерії.
Зі слів начальника управління охорони здоров’я Миколи Якимчука, росту захворювань, пов’язаних із поширенням неприємних запахів у лікувально-профілактичних закладах міста, поки не зафіксували.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: #МеніТутСмердюцько: чим тхне Луцьк. ФОТО
Однак, є постійні скарги на незадовільний психоемоційний стан, дискомфорт, погіршення роботи серцево-судинної системи людей, що звертаються за допомогою до медичних закладів міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті мерії.
Зі слів начальника управління охорони здоров’я Миколи Якимчука, росту захворювань, пов’язаних із поширенням неприємних запахів у лікувально-профілактичних закладах міста, поки не зафіксували.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: #МеніТутСмердюцько: чим тхне Луцьк. ФОТО
Однак, є постійні скарги на незадовільний психоемоційний стан, дискомфорт, погіршення роботи серцево-судинної системи людей, що звертаються за допомогою до медичних закладів міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лучани скаржаться на погане самопочуття через сморід
Сьогодні, 09:45
У центрі Луцька невідомі потрощили квітники. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Волинянин голіруч насунув на себе рій
Сьогодні, 09:18