Лучани скаржаться на погане самопочуття через сморід





Про це йдеться на сайті мерії.



Зі слів начальника управління охорони здоров’я Миколи Якимчука, росту захворювань, пов’язаних із поширенням неприємних запахів у лікувально-профілактичних закладах міста, поки не зафіксували.



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Однак, є постійні скарги на незадовільний психоемоційний стан, дискомфорт, погіршення роботи серцево-судинної системи людей, що звертаються за допомогою до медичних закладів міста.

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