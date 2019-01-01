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Лучани скаржаться на погане самопочуття через сморід

Лучани скаржаться на погане самопочуття через сморід
Мешканці Луцька нарікають на погане самопочуття через сморід у місті.

Про це йдеться на сайті мерії.

Зі слів начальника управління охорони здоров’я Миколи Якимчука, росту захворювань, пов’язаних із поширенням неприємних запахів у лікувально-профілактичних закладах міста, поки не зафіксували.

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Однак, є постійні скарги на незадовільний психоемоційний стан, дискомфорт, погіршення роботи серцево-судинної системи людей, що звертаються за допомогою до медичних закладів міста.

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Теги: сморід, Луцьк
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