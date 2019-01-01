вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Літні краєвиди волинського селища з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Літні краєвиди волинського селища з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Показали селище Маневичі з висоти пташиного польоту.

Відео розмістили на каналі Makhortov LIVE у Youtube.

"Заманила мене Волинь красою навколишніх лісів та озер, і повітрям таким смачним, аж до запаморочення, і щирістю людей, з якими тут спілкуюсь. Чомусь здавалося, що всі населені пункти Західної України мають тисячолітню історію, а виявилось, що є тут і зовсім юні містечка. Маневичам усього 127 років.

Спочатку тут, серед поліських лісів, збудували залізничну станцію. А вже навколо такої важливої транспортної розв'язки почало розбудовуватися селище. Як виглядають Маневичі зараз - пропоную подивитися на цьому відео. Думаю, що і волинянам цікаво буде глянути на свої домівки з висоти пташиного польоту", - йдеться в описі до роботи.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Маневичі, краєвиди, природа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Літні краєвиди волинського селища з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:41
Якою буде погода у Луцьку на Івана Купала, 7 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині без даху над головою лишилася родина із чотирма дітьми
Сьогодні, 18:45
Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:05
Вирощений на Волині фундук продаватимуть країнам Євросоюзу
Сьогодні, 17:46
Схожі новини
Луцький фотограф «упіймав» чайку над Світязем. ФОТО Луцький фотограф «упіймав» чайку над Світязем. ФОТО
Сьогодні, 16:39
Військові нагородили волинських лісівників. ФОТО Військові нагородили волинських лісівників. ФОТО
03 липень, 00:23
Розповіли про стан потерпілих в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої». ВІДЕО Розповіли про стан потерпілих в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої». ВІДЕО
02 липень, 17:42
У лікарні померла постраждала в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої» У лікарні померла постраждала в моторошній аварії на Волині за участю «швидкої»
01 липень, 18:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Літні краєвиди волинського селища з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:41
 0
Якою буде погода у Луцьку на Івана Купала, 7 липня
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині без даху над головою лишилася родина із чотирма дітьми
Сьогодні, 18:45
 0
Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:05
 0
Вирощений на Волині фундук продаватимуть країнам Євросоюзу
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿