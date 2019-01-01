Літні краєвиди волинського селища з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:41
Показали селище Маневичі з висоти пташиного польоту.
Відео розмістили на каналі Makhortov LIVE у Youtube.
"Заманила мене Волинь красою навколишніх лісів та озер, і повітрям таким смачним, аж до запаморочення, і щирістю людей, з якими тут спілкуюсь. Чомусь здавалося, що всі населені пункти Західної України мають тисячолітню історію, а виявилось, що є тут і зовсім юні містечка. Маневичам усього 127 років.
Спочатку тут, серед поліських лісів, збудували залізничну станцію. А вже навколо такої важливої транспортної розв'язки почало розбудовуватися селище. Як виглядають Маневичі зараз - пропоную подивитися на цьому відео. Думаю, що і волинянам цікаво буде глянути на свої домівки з висоти пташиного польоту", - йдеться в описі до роботи.
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Відео розмістили на каналі Makhortov LIVE у Youtube.
"Заманила мене Волинь красою навколишніх лісів та озер, і повітрям таким смачним, аж до запаморочення, і щирістю людей, з якими тут спілкуюсь. Чомусь здавалося, що всі населені пункти Західної України мають тисячолітню історію, а виявилось, що є тут і зовсім юні містечка. Маневичам усього 127 років.
Спочатку тут, серед поліських лісів, збудували залізничну станцію. А вже навколо такої важливої транспортної розв'язки почало розбудовуватися селище. Як виглядають Маневичі зараз - пропоную подивитися на цьому відео. Думаю, що і волинянам цікаво буде глянути на свої домівки з висоти пташиного польоту", - йдеться в описі до роботи.
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