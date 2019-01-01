Якою буде погода у Луцьку на Івана Купала, 7 липня
Сьогодні, 19:00
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
Температурний максимум вдень становитиме 23 градуси. Ввечері температура опуститься до позначки у 20 градусів.
7 липня відзначається Різдво славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки трава не засім'янилась.
Люди помітили, якщо на Івана роса - на урожай огірків. В давнину говорили, якщо в цей день буде дощ, то через п'ять днів буде сонечко світить. Дощ на Івана Купала вважався благодатним.
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Температурний максимум вдень становитиме 23 градуси. Ввечері температура опуститься до позначки у 20 градусів.
7 липня відзначається Різдво славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. З 7 липня наші пращури починали косовицю, поки трава не засім'янилась.
Люди помітили, якщо на Івана роса - на урожай огірків. В давнину говорили, якщо в цей день буде дощ, то через п'ять днів буде сонечко світить. Дощ на Івана Купала вважався благодатним.
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