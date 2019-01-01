У центрі Луцька невідомі потрощили квітники. ФОТО





Про це повідомляє



Чоловік, який назвався Миколою Петровичем розповів, що живе на другому поверсі в будинку навпроти. Каже, що близько шостої ранку почув як хтось голосно лається. Виглянувши у вікно побачив четверо молодих людей. Втім, чи це їх рук справа, Микола Петрович стверджувати не береться, адже квітники були вже перевернуті.



Чоловік сподівається, що знайти вандалів допоможе відео з камер спостереження, яких, за його словами, у цьому місці на проспекті Волі вдосталь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки невідомі потрощили квітники.Про це повідомляє UA: Волинь Чоловік, який назвався Миколою Петровичем розповів, що живе на другому поверсі в будинку навпроти. Каже, що близько шостої ранку почув як хтось голосно лається. Виглянувши у вікно побачив четверо молодих людей. Втім, чи це їх рук справа, Микола Петрович стверджувати не береться, адже квітники були вже перевернуті.Чоловік сподівається, що знайти вандалів допоможе відео з камер спостереження, яких, за його словами, у цьому місці на проспекті Волі вдосталь.

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