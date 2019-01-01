У центрі Луцька невідомі потрощили квітники. ФОТО
Сьогодні, 09:25
У Луцьку на проспекті Волі біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки невідомі потрощили квітники.
Про це повідомляє UA: Волинь.
Чоловік, який назвався Миколою Петровичем розповів, що живе на другому поверсі в будинку навпроти. Каже, що близько шостої ранку почув як хтось голосно лається. Виглянувши у вікно побачив четверо молодих людей. Втім, чи це їх рук справа, Микола Петрович стверджувати не береться, адже квітники були вже перевернуті.
Чоловік сподівається, що знайти вандалів допоможе відео з камер спостереження, яких, за його словами, у цьому місці на проспекті Волі вдосталь.
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Про це повідомляє UA: Волинь.
Чоловік, який назвався Миколою Петровичем розповів, що живе на другому поверсі в будинку навпроти. Каже, що близько шостої ранку почув як хтось голосно лається. Виглянувши у вікно побачив четверо молодих людей. Втім, чи це їх рук справа, Микола Петрович стверджувати не береться, адже квітники були вже перевернуті.
Чоловік сподівається, що знайти вандалів допоможе відео з камер спостереження, яких, за його словами, у цьому місці на проспекті Волі вдосталь.
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