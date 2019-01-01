Реванш в Україні вже набрав обертів, – нардеп Лапін

В Україні реванш вже пішов, він набрав обертів і сьогодні країна в реванш не котиться, вона туди валиться.Таку думку щодо настроїв в Україні висловив народний депутатв ефірі телеканалу Еспресо.ТВ.«Те, що відкат відбувається, ми бачимо по неоднозначним заявам з боку новообраного президента, в тому числі і його штабу та його представників, які висловлюють різного роду думки для того, щоб просто втримати електорат», – сказав політик.Ігор Лапін зауважив, що дещо хворобливе бажання подобатися всім, яке є в президента та його команди, призводить до тих речей, що приїжджаючи на схід людям говориться одне, приїжджаючи на захід – говориться зовсім інше.«А все це необхідне для того, щоб здобути можливість мати моновладу», – наголосив народний обранець.«В ході реваншу буде атакований закон про мову, прийняття якого далось парламенту нелегко. Думаю в подальшому буде переглядатися багато законів, які направлені на фундаментальні стовпи державності», – пояснив Лапін.«Глобальні відкати будуть робитися за допомогою підготовки суспільної думки можливих референдумів для того, щоб не брати на себе відповідальність, прикритися якимось референдумом за відсутності закону про референдум», – додав він.Парламентар повідомив, що в реваншистському настрої не виключена можливість того, що будуть місцеві вибори.«Узурпацію влади вони намагатимуться зробити як найшвидше поки в них є високі рейтинги», – сказав нардеп.«Реванш вже пішов, він вже набрав обертів і сьогодні країна в реванш не котиться, вона туди валиться. А зважаючи на повернення Портнова в нас реванші часто будуть робитися іменем України. Єдине питання наскільки нас вистачить, щоб зберегти курс розвитку країни, який ми обрали», – підсумував Ігор Лапін