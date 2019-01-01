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Реванш в Україні вже набрав обертів, – нардеп Лапін

Реванш в Україні вже набрав обертів, – нардеп Лапін
В Україні реванш вже пішов, він набрав обертів і сьогодні країна в реванш не котиться, вона туди валиться.

Таку думку щодо настроїв в Україні висловив народний депутат Ігор Лапін в ефірі телеканалу Еспресо.ТВ.

«Те, що відкат відбувається, ми бачимо по неоднозначним заявам з боку новообраного президента, в тому числі і його штабу та його представників, які висловлюють різного роду думки для того, щоб просто втримати електорат», – сказав політик.

Ігор Лапін зауважив, що дещо хворобливе бажання подобатися всім, яке є в президента та його команди, призводить до тих речей, що приїжджаючи на схід людям говориться одне, приїжджаючи на захід – говориться зовсім інше.

«А все це необхідне для того, щоб здобути можливість мати моновладу», – наголосив народний обранець.

«В ході реваншу буде атакований закон про мову, прийняття якого далось парламенту нелегко. Думаю в подальшому буде переглядатися багато законів, які направлені на фундаментальні стовпи державності», – пояснив Лапін.

«Глобальні відкати будуть робитися за допомогою підготовки суспільної думки можливих референдумів для того, щоб не брати на себе відповідальність, прикритися якимось референдумом за відсутності закону про референдум», – додав він.

Парламентар повідомив, що в реваншистському настрої не виключена можливість того, що будуть місцеві вибори.

«Узурпацію влади вони намагатимуться зробити як найшвидше поки в них є високі рейтинги», – сказав нардеп.

«Реванш вже пішов, він вже набрав обертів і сьогодні країна в реванш не котиться, вона туди валиться. А зважаючи на повернення Портнова в нас реванші часто будуть робитися іменем України. Єдине питання наскільки нас вистачить, щоб зберегти курс розвитку країни, який ми обрали», – підсумував Ігор Лапін

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Теги: Ігор Лапін, реванш, Україна
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