На Волині без даху над головою лишилася родина із чотирма дітьми





Про це інформує



Пожежа знищили будинок, усе майно та документи. Без даху над головою та всього майна залишився Олександр Петрук з дружиною та четверо їхніх дітей. Дівчатам – 3, 8 та 10 років, хлопчику – 6 років.



«Після публікації відгукнулось багато людей. Передавали одяг, продукти, іграшки для дітей, гроші. Усі кошти зберігаються на купівлю будинку в селі Любче. Староста Любченського старостинського округу надала будинок для тимчасового проживання», – розповідає друг родини.



Зараз родина відновлює згорілі документи. Вже зробили картку ПриватБанку, тож просять допомогти зібрати гроші на новий будинок. Необхідна сума – п'ять тисяч доларів.



Номер картки 5168 7574 0180 5843 (Петрук Олександр).



Родина Петруків буде вдячна за будь-яку допомогу. Потрібні речі першої необхідності, одяг, меблі, побутова техніка. Усіх, хто хоче допомогти, просять звертатися за телефоном 098 86 47 249 (Олександр).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська родина у селі Кроватка Рожищенського району оговтується від пожежі і збирає гроші на будинок.Про це інформує Район.Рожище Пожежа знищили будинок, усе майно та документи. Без даху над головою та всього майна залишивсяз дружиною та четверо їхніх дітей. Дівчатам – 3, 8 та 10 років, хлопчику – 6 років.. Передавали одяг, продукти, іграшки для дітей, гроші. Усі кошти зберігаються на купівлю будинку в селі Любче. Староста Любченського старостинського округу надала будинок для тимчасового проживання», – розповідає друг родини.Зараз родина відновлює згорілі документи. Вже зробили картку ПриватБанку, тож просять допомогти зібрати гроші на новий будинок. Необхідна сума – п'ять тисяч доларів.Номер картки 5168 7574 0180 5843 (Петрук Олександр).Родина Петруків буде вдячна за будь-яку допомогу. Потрібні речі першої необхідності, одяг, меблі, побутова техніка. Усіх, хто хоче допомогти, просять звертатися за телефоном 098 86 47 249 (Олександр).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію