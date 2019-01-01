вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині без даху над головою лишилася родина із чотирма дітьми

На Волині без даху над головою лишилася родина із чотирма дітьми
Волинська родина у селі Кроватка Рожищенського району оговтується від пожежі і збирає гроші на будинок.

Про це інформує Район.Рожище.

Пожежа знищили будинок, усе майно та документи. Без даху над головою та всього майна залишився Олександр Петрук з дружиною та четверо їхніх дітей. Дівчатам – 3, 8 та 10 років, хлопчику – 6 років.

«Після публікації відгукнулось багато людей. Передавали одяг, продукти, іграшки для дітей, гроші. Усі кошти зберігаються на купівлю будинку в селі Любче. Староста Любченського старостинського округу надала будинок для тимчасового проживання», – розповідає друг родини.

Зараз родина відновлює згорілі документи. Вже зробили картку ПриватБанку, тож просять допомогти зібрати гроші на новий будинок. Необхідна сума – п'ять тисяч доларів.

Номер картки 5168 7574 0180 5843 (Петрук Олександр).

Родина Петруків буде вдячна за будь-яку допомогу. Потрібні речі першої необхідності, одяг, меблі, побутова техніка. Усіх, хто хоче допомогти, просять звертатися за телефоном 098 86 47 249 (Олександр).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, допомога, Кроватка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку на Івана Купала, 7 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині без даху над головою лишилася родина із чотирма дітьми
Сьогодні, 18:45
Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:05
Вирощений на Волині фундук продаватимуть країнам Євросоюзу
Сьогодні, 17:46
Найліпший, – DZIDZIO про юного волинянина, що підкорив шоу «Голос. Діти»
Сьогодні, 17:34
Схожі новини
Просять допомогти волинській родині, у якої вщент згорів будинок. ФОТО Просять допомогти волинській родині, у якої вщент згорів будинок. ФОТО
29 червень, 12:57
Волинян закликають допомогти пенсіонерці, у якої під час пожежі згоріло все майно Волинян закликають допомогти пенсіонерці, у якої під час пожежі згоріло все майно
13 квітень, 21:25
Волиняни, які постраждали внаслідок пожеж, отримають допомогу Волиняни, які постраждали внаслідок пожеж, отримають допомогу
12 березень, 17:29
Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО Сім'я волинянки, яка отримала опіки під час пожежі, потребує допомоги небайдужих. ФОТО
04 березень, 21:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода у Луцьку на Івана Купала, 7 липня
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині без даху над головою лишилася родина із чотирма дітьми
Сьогодні, 18:45
 0
Як у Луцьку відкривали дитячу залізницю. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:05
 0
Вирощений на Волині фундук продаватимуть країнам Євросоюзу
Сьогодні, 17:46
 0
Найліпший, – DZIDZIO про юного волинянина, що підкорив шоу «Голос. Діти»
Сьогодні, 17:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿