Що потрібно знати, щоб залишитись живим на дорозі: поради знаного луцького велосипедиста

Юрій Моклиця.



Про це інформує



Що може зробити сам велосипедист



Їхати збоку, але не біля бордюрів



«Їхати посередині дороги я категорично не раджу, тому що це затримуватиме рух іншого транспорту. В той же час не раджу їхати і біля самого бордюру, щоб не ловити усі можливі вибоїни. Оптимально займати приблизно той простір, що й умовно припарковані машини. Тоді і автомобілі можуть об’їхати велосипедиста, не виїжджаючи на зустрічну смугу, і йому комфортно», - каже Юрій Моклиця.



При цьому він радить дотримуватись однієї дистанції:



«Бо, якщо ти їдеш біля самого бордюру, а раптом треба оминути яму і ти робиш маневр вліво, це небезпечно».



Переводити велосипед в руках через перехід



«Не завжди є можливість безпечно і без порушення правил дорожнього руху повертати наліво, а саме при таких маневрах трапляється найбільше неприємних історій. Тому я раджу зупинятись і переводити велосипед в руках через перехід. Це набагато простіше, ніж намагатись вписатись в поворот на завантаженій дорозі».



Бути передбачуваним



Велосипедистам потрібно сигналізувати про свої майбутні маневри. Витягнута ліва рука означає поворот наліво, права – відповідно направо, піднята вверх рука – зупинку. Водії автомобілів повинні знати, до чого бути готовими.



Не робити різким прискорень, гальмувань, поворотів просто так.



Зважати на маршрутки



Для велосипедистів, які їдуть збоку дороги, часто найбільшою проблемою є маршрутки, які також прагнуть зайняти це місце на зупинках.



Юрій Моклиця радить проїжджати повз маршрутку лише, якщо вона заїхала у спеціальну кишеню. В іншому випадку оптимальне рішення – зупинитись, «подихати газами» і рушити разом з нею.



«Якщо встигаєш подивитись назад, побачити, що там немає машин і об’їхати зліва, можеш, але це небезпечно», - каже експерт.



В крайньому випадку – виїхати на тротуар.



Бути яскравим



Одягати яскравий одяг, використовувати світловідбиваючі елементи, ліхтар, щоб тебе легко можна було помітити у темряві.



«Завжди, коли є підозра, що тебе не бачать, махай руками», - каже Моклиця.



Одягати шолом



В умовах недосконалої інфраструктури це річ першої необхідності.



«Так, в ідеалі простір повинен бути настільки безпечним, що шолом просто не буде потрібним. Наприклад, у Європі жінки їздять на прогулянкових велосипедах у сукнях і на підборах. Але у нас поки потрібно захищатись усіма можливими способами», - запевняє велоактивіст.



Не їхати нетверезим



Як не дивно, але це правило часто здається очевидним лише водіям автомобільного транспорту. Однак п’яний велосипедист – теж загроза. І в першу чергу собі самому.



Що може зробити міська влада



Острівці безпеки



«Я за те, щоб будувати острівці безпеки. Такі, як вже є на Набережній. Це трохи затратна, але цілком можлива річ. Як на мене, потрібно зробити їх на усіх дорогах з чотирма смугами руху: проспектах Грушевського, Відродження, вулиці Рівненській», - каже Юрій Моклиця.



Ці підвищення на пішохідних переходах можуть допомогти пішоходам і велосипедистам, які переходять пішки через дорогу.



Додаткові смуги на дорогах



«Нові ДБН, які дозволили звузити смуги руху з 3,5-3,75 метрів до 3-3,25 метрів, зробили можливим виділення окремої смуги для поворотів. Наприклад, щоб повернути наліво, безпечніше перед цим з’їхати на додаткову смугу, а не зупинятись в основному потоці і заважати автомобілістам», - пояснює він.



Для цього достатньо змінити розмітку.



Нові велодоріжки



За словами Юрія Моклиці, у Луцьку бракує велодоріжок на дорогах з чотирма і більше смугами руху, і відповідно з інтенсивним трафіком.



«Варто було б зробити велодоріжку на Набережній, де є можливість розширити тротуар з боку Стиру. Маршрут можна було б продовжити до Яровиці, в інший бік – через Ковельську до Старого міста», - зазначає він.



Що може зробити поліція



Контроль швидкості



«Якщо в теорії в населених пунктах у нас обмеження швидкості у 50 кілометрів за годину, то на практиці є 70-80, тому що люди пам’ятають, що колись так можна було. Потрібно жорсткіше це контролювати», - зазначає велоактивіст.



«Навіть, якщо автомобіль зіб’є пішохода, що раптово вибіг на дорогу, на швидкості 50 км за годину він його не вб’є. Поліція мусить мати пристрої для вимірювання швидкості. Це безпека не тільки велосипедистів, а й пішоходів», - наголошує він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Що потрібно знати, аби шанси не тільки на виживання, а й загалом на комфортний рух були більшими, розповів велоактивіст і політикПро це інформує Перший «Їхати посередині дороги я категорично не раджу, тому що це затримуватиме рух іншого транспорту. В той же час не раджу їхати і біля самого бордюру, щоб не ловити усі можливі вибоїни. Оптимально займати приблизно той простір, що й умовно припарковані машини. Тоді і автомобілі можуть об’їхати велосипедиста, не виїжджаючи на зустрічну смугу, і йому комфортно», - каже Юрій Моклиця.При цьому він радить дотримуватись однієї дистанції:«Бо, якщо ти їдеш біля самого бордюру, а раптом треба оминути яму і ти робиш маневр вліво, це небезпечно».«Не завжди є можливість безпечно і без порушення правил дорожнього руху повертати наліво, а саме при таких маневрах трапляється найбільше неприємних історій. Тому я раджу зупинятись і переводити велосипед в руках через перехід. Це набагато простіше, ніж намагатись вписатись в поворот на завантаженій дорозі».Велосипедистам потрібно сигналізувати про свої майбутні маневри. Витягнута ліва рука означає поворот наліво, права – відповідно направо, піднята вверх рука – зупинку. Водії автомобілів повинні знати, до чого бути готовими.Не робити різким прискорень, гальмувань, поворотів просто так.Для велосипедистів, які їдуть збоку дороги, часто найбільшою проблемою є маршрутки, які також прагнуть зайняти це місце на зупинках.Юрій Моклиця радить проїжджати повз маршрутку лише, якщо вона заїхала у спеціальну кишеню. В іншому випадку оптимальне рішення – зупинитись, «подихати газами» і рушити разом з нею.«Якщо встигаєш подивитись назад, побачити, що там немає машин і об’їхати зліва, можеш, але це небезпечно», - каже експерт.В крайньому випадку – виїхати на тротуар.Одягати яскравий одяг, використовувати світловідбиваючі елементи, ліхтар, щоб тебе легко можна було помітити у темряві.«Завжди, коли є підозра, що тебе не бачать, махай руками», - каже Моклиця.В умовах недосконалої інфраструктури це річ першої необхідності.«Так, в ідеалі простір повинен бути настільки безпечним, що шолом просто не буде потрібним. Наприклад, у Європі жінки їздять на прогулянкових велосипедах у сукнях і на підборах. Але у нас поки потрібно захищатись усіма можливими способами», - запевняє велоактивіст.Як не дивно, але це правило часто здається очевидним лише водіям автомобільного транспорту. Однак п’яний велосипедист – теж загроза. І в першу чергу собі самому.«Я за те, щоб будувати острівці безпеки. Такі, як вже є на Набережній. Це трохи затратна, але цілком можлива річ. Як на мене, потрібно зробити їх на усіх дорогах з чотирма смугами руху: проспектах Грушевського, Відродження, вулиці Рівненській», - каже Юрій Моклиця.Ці підвищення на пішохідних переходах можуть допомогти пішоходам і велосипедистам, які переходять пішки через дорогу.«Нові ДБН, які дозволили звузити смуги руху з 3,5-3,75 метрів до 3-3,25 метрів, зробили можливим виділення окремої смуги для поворотів. Наприклад, щоб повернути наліво, безпечніше перед цим з’їхати на додаткову смугу, а не зупинятись в основному потоці і заважати автомобілістам», - пояснює він.Для цього достатньо змінити розмітку.За словами Юрія Моклиці, у Луцьку бракує велодоріжок на дорогах з чотирма і більше смугами руху, і відповідно з інтенсивним трафіком.«Варто було б зробити велодоріжку на Набережній, де є можливість розширити тротуар з боку Стиру. Маршрут можна було б продовжити до Яровиці, в інший бік – через Ковельську до Старого міста», - зазначає він.«Якщо в теорії в населених пунктах у нас обмеження швидкості у 50 кілометрів за годину, то на практиці є 70-80, тому що люди пам’ятають, що колись так можна було. Потрібно жорсткіше це контролювати», - зазначає велоактивіст.«Навіть, якщо автомобіль зіб’є пішохода, що раптово вибіг на дорогу, на швидкості 50 км за годину він його не вб’є. Поліція мусить мати пристрої для вимірювання швидкості. Це безпека не тільки велосипедистів, а й пішоходів», - наголошує він.

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