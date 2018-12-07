На трасі у вантажівці загорілися пралки
Сьогодні, 12:49
У Миколаївській області на автомобільній дорозі горіли пральні машини у вантажному автомобілі.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Інцидент стався 5 липня близько 23 години.
"Надійшло повідомлення про пожежу вантажу (пральні машини) в автомобілі МАН на автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" поблизу села Нечаяне Миколаївського району", - вказали у ДСНС.
До приїзду рятувальників небайдужі громадяни, які проїжджали повз, за допомогою вогнегасників допомогли водію ліквідувати пожежу площею 5 "квадратів". Від вогню врятували 30 пральних машин.
Причину пожежі наразі встановлюють.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Інцидент стався 5 липня близько 23 години.
"Надійшло повідомлення про пожежу вантажу (пральні машини) в автомобілі МАН на автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" поблизу села Нечаяне Миколаївського району", - вказали у ДСНС.
До приїзду рятувальників небайдужі громадяни, які проїжджали повз, за допомогою вогнегасників допомогли водію ліквідувати пожежу площею 5 "квадратів". Від вогню врятували 30 пральних машин.
Причину пожежі наразі встановлюють.
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