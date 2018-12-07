вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі у вантажівці загорілися пралки

На трасі у вантажівці загорілися пралки
У Миколаївській області на автомобільній дорозі горіли пральні машини у вантажному автомобілі.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Інцидент стався 5 липня близько 23 години.

"Надійшло повідомлення про пожежу вантажу (пральні машини) в автомобілі МАН на автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" поблизу села Нечаяне Миколаївського району", - вказали у ДСНС.

До приїзду рятувальників небайдужі громадяни, які проїжджали повз, за допомогою вогнегасників допомогли водію ліквідувати пожежу площею 5 "квадратів". Від вогню врятували 30 пральних машин.

Причину пожежі наразі встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, вантажівка, пралки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли у Луцьку запрацює відпочинкова зона за прикладом «Сіті Парку». ВІДЕО
Сьогодні, 12:58
На трасі у вантажівці загорілися пралки
Сьогодні, 12:49
Його повезли ховати, а дружину – в пологовий: історія родини загиблого атовця з Волині
Сьогодні, 12:28
Що потрібно знати, щоб залишитись живим на дорозі: поради знаного луцького велосипедиста
Сьогодні, 12:05
Реванш в Україні вже набрав обертів, – нардеп Лапін
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
На Волині горіла вантажівка з курятиною На Волині горіла вантажівка з курятиною
14 травень, 12:23
На Рівненщині палала вантажівка з вугіллям. ФОТО На Рівненщині палала вантажівка з вугіллям. ФОТО
05 квітень, 17:45
У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО
07 грудень, 2018, 16:27
На Рівненщині горіла фура з вугіллям На Рівненщині горіла фура з вугіллям
15 серпень, 2018, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли у Луцьку запрацює відпочинкова зона за прикладом «Сіті Парку». ВІДЕО
Сьогодні, 12:58
 0
На трасі у вантажівці загорілися пралки
Сьогодні, 12:49
 0
Його повезли ховати, а дружину – в пологовий: історія родини загиблого атовця з Волині
Сьогодні, 12:28
 0
Що потрібно знати, щоб залишитись живим на дорозі: поради знаного луцького велосипедиста
Сьогодні, 12:05
 0
Реванш в Україні вже набрав обертів, – нардеп Лапін
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿