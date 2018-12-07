На трасі у вантажівці загорілися пралки





Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.



Інцидент стався 5 липня близько 23 години.



"Надійшло повідомлення про пожежу вантажу (пральні машини) в автомобілі МАН на автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" поблизу села Нечаяне Миколаївського району", - вказали у ДСНС.



До приїзду рятувальників небайдужі громадяни, які проїжджали повз, за допомогою вогнегасників допомогли водію ліквідувати пожежу площею 5 "квадратів". Від вогню врятували 30 пральних машин.



Причину пожежі наразі встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаївській області на автомобільній дорозі горіли пральні машини у вантажному автомобілі.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.Інцидент стався 5 липня близько 23 години."Надійшло повідомлення про пожежу вантажу (пральні машини) в автомобілі МАН на автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" поблизу села Нечаяне Миколаївського району", - вказали у ДСНС.До приїзду рятувальників небайдужі громадяни, які проїжджали повз, за допомогою вогнегасників допомогли водію ліквідувати пожежу площею 5 "квадратів". Від вогню врятували 30 пральних машин.Причину пожежі наразі встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію