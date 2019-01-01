У місті на Волині затримали двох наркоторговців





Про це інформує



Громадянин Д. та Ж. в ході проведення оперативних закупок незаконно збували таблетки, що містить у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін.



В ході обшуку житла поліція вилучила з однієї квартири два телефони, 5 порожніх флаконів розчину «тропікамід», флакончик з рідиною «тропікамід», 5 порожніх медичних шприци, три відрізки фольги. Підозрюваний не заперечував, що це його речі.



З іншої квартири – три поліетиленових пакети, лезо у чохлі та 188 паперових відрізків з фольги, які могли використовуватись для подрібнення, фасування наркотичних засобів



Як розповів начальник Нововолиснького відділення поліції, за червень правоохоронці провели 6 оперативних закупок. Одна з осіб під домашнім арештом, інша – під вартою в СІЗО.



Обоє мешканців Нововолинська несудимі, до кримінальної відповідальності не притягувалися.

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