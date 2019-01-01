вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині затримали двох наркоторговців

У місті на Волині затримали двох наркоторговців
Двох наркоторговців затримали в Нововолинську.

Про це інформує БУГ.

Громадянин Д. та Ж. в ході проведення оперативних закупок незаконно збували таблетки, що містить у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін.

В ході обшуку житла поліція вилучила з однієї квартири два телефони, 5 порожніх флаконів розчину «тропікамід», флакончик з рідиною «тропікамід», 5 порожніх медичних шприци, три відрізки фольги. Підозрюваний не заперечував, що це його речі.

З іншої квартири – три поліетиленових пакети, лезо у чохлі та 188 паперових відрізків з фольги, які могли використовуватись для подрібнення, фасування наркотичних засобів

Як розповів начальник Нововолиснького відділення поліції, за червень правоохоронці провели 6 оперативних закупок. Одна з осіб під домашнім арештом, інша – під вартою в СІЗО.

Обоє мешканців Нововолинська несудимі, до кримінальної відповідальності не притягувалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, наркоторговці, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Народилася хвора дитина і потім померла: розповіли про волинського атовця, що покінчив з життям
Сьогодні, 11:11
На Дніпропетровщині затримали хлопця, який зґвалтував та вбив дівчинку, котру шукали
Сьогодні, 10:55
У місті на Волині затримали двох наркоторговців
Сьогодні, 10:34
«Багатотисячний мітинг»: лучани не прийшли на акцію протесту проти смороду
Сьогодні, 10:15
Чому сьогодні добре паритися в лазні: прикмети і забобони 6 липня
Сьогодні, 10:11
Схожі новини
Двоє волинян попались «на гарячому» під час збуту наркотиків Двоє волинян попались «на гарячому» під час збуту наркотиків
01 липень, 13:03
На Волині затримали харківчанина, який отримав пакунок з канабісом через пошту На Волині затримали харківчанина, який отримав пакунок з канабісом через пошту
21 травень, 08:43
На «Ягодині» у чоловіка вилучили канабіс На «Ягодині» у чоловіка вилучили канабіс
15 травень, 09:52
В селі на Волині на зупинці викрили чоловіка з наркотиками В селі на Волині на зупинці викрили чоловіка з наркотиками
13 травень, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Народилася хвора дитина і потім померла: розповіли про волинського атовця, що покінчив з життям
Сьогодні, 11:11
 0
На Дніпропетровщині затримали хлопця, який зґвалтував та вбив дівчинку, котру шукали
Сьогодні, 10:55
 0
У місті на Волині затримали двох наркоторговців
Сьогодні, 10:34
 0
«Багатотисячний мітинг»: лучани не прийшли на акцію протесту проти смороду
Сьогодні, 10:15
 0
Чому сьогодні добре паритися в лазні: прикмети і забобони 6 липня
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿