У місті на Волині затримали двох наркоторговців
Сьогодні, 10:34
Двох наркоторговців затримали в Нововолинську.
Про це інформує БУГ.
Громадянин Д. та Ж. в ході проведення оперативних закупок незаконно збували таблетки, що містить у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін.
В ході обшуку житла поліція вилучила з однієї квартири два телефони, 5 порожніх флаконів розчину «тропікамід», флакончик з рідиною «тропікамід», 5 порожніх медичних шприци, три відрізки фольги. Підозрюваний не заперечував, що це його речі.
З іншої квартири – три поліетиленових пакети, лезо у чохлі та 188 паперових відрізків з фольги, які могли використовуватись для подрібнення, фасування наркотичних засобів
Як розповів начальник Нововолиснького відділення поліції, за червень правоохоронці провели 6 оперативних закупок. Одна з осіб під домашнім арештом, інша – під вартою в СІЗО.
Обоє мешканців Нововолинська несудимі, до кримінальної відповідальності не притягувалися.
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Про це інформує БУГ.
Громадянин Д. та Ж. в ході проведення оперативних закупок незаконно збували таблетки, що містить у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін.
В ході обшуку житла поліція вилучила з однієї квартири два телефони, 5 порожніх флаконів розчину «тропікамід», флакончик з рідиною «тропікамід», 5 порожніх медичних шприци, три відрізки фольги. Підозрюваний не заперечував, що це його речі.
З іншої квартири – три поліетиленових пакети, лезо у чохлі та 188 паперових відрізків з фольги, які могли використовуватись для подрібнення, фасування наркотичних засобів
Як розповів начальник Нововолиснького відділення поліції, за червень правоохоронці провели 6 оперативних закупок. Одна з осіб під домашнім арештом, інша – під вартою в СІЗО.
Обоє мешканців Нововолинська несудимі, до кримінальної відповідальності не притягувалися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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