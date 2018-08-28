Народилася хвора дитина і потім померла: розповіли про волинського атовця, що покінчив з життям





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла однокласниця воїна.



Відомо, що військовий служив у 51-ій бригаді 5 років тому.



"Він хороший був, спокійний. Тільки доля в нього важка... Прийшов з АТО, народилась в них із жінкою дитинка, але хворенька. Лікували довго і все таки померла", - розповіла вона.



Окрім того, за словами однокласниці атовця, той часто випивав, а також неодноразово намагався звести рахунки із життям.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 25-річного атовця, що наклав на себе руки у селі Крупа Луцького району , була нелегка доля.Про це у коментарірозповіла однокласниця воїна.Відомо, що військовий служив у 51-ій бригаді 5 років тому."Він хороший був, спокійний. Тільки доля в нього важка... Прийшов з АТО, народилась в них із жінкою дитинка, але хворенька. Лікували довго і все таки померла", - розповіла вона.Окрім того, за словами однокласниці атовця, той часто випивав, а також неодноразово намагався звести рахунки із життям.

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