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Народилася хвора дитина і потім померла: розповіли про волинського атовця, що покінчив з життям

Народилася хвора дитина і потім померла: розповіли про волинського атовця, що покінчив з життям
У 25-річного атовця, що наклав на себе руки у селі Крупа Луцького району, була нелегка доля.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла однокласниця воїна.

Відомо, що військовий служив у 51-ій бригаді 5 років тому.

"Він хороший був, спокійний. Тільки доля в нього важка... Прийшов з АТО, народилась в них із жінкою дитинка, але хворенька. Лікували довго і все таки померла", - розповіла вона.

Окрім того, за словами однокласниці атовця, той часто випивав, а також неодноразово намагався звести рахунки із життям.

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Теги: самогубство, смерть, АТО, Крупа
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