Громада на Волині матиме свій герб і прапор





Про це інформує



Проєкт геральдичних символів від історика Сергія Янішеського пройшов конкурсний відбір та під час громадського обговорення набрав найбільшу кількість голосів.



Результати голосування озвучили на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань Копачівської сільської ради.



Члени комісії до проекту внесли свої зауваги та пропозиції, після обговорення доручили автору дещо допрацювати геральдичну символіку. Після невеликих правок проєкт символіки винесли на розгляд сесії сільської ради, а після короткого обговорення – затвердили.



Офіційні символи ОТГ пройшли геральдично-вексилологічну експертизу. Всі зауваги, озвучені у висновку експерта – усунено. Затверджена офіційна символіка може і буде використовуватися в громаді найближчим часом.



Переможець конкурсу Сергій Янішевський отримає грошову винагороду.



ОПИС ГЕРБА:



Опис: Щит перетятий на червоне та зелене поле. На червоному полі срібний хрест. На зеленому полі три срібні наконечники рала. Щит у золотому картуші та увінчаний золотою сільською короною.



Символіка: Одна з фігур – три звернені вгору срібні наконечники рала – символізують землеробство. Інша – срібний хрест – частина гербу Волині, що вказує на належність сіл Копачівкої об’єднаної територіальної громади до цієї території. Червоний колір символізує хоробрість, сміливість, мужність, безстрашність, теплоту, любов, великодушність, а також кров, пролиту у війнах. Зелений колір символізує надію, радість, достаток, свободу, здоров'я. Корона з колосків вказує на сільський статус населеного пункту.



ОПИС ПРАПОРА:



Квадратне полотнище, яке складається з двох рівновеликих горизонтальних смуг – білої (верхня) та зеленої, у центрі білої смуги – герб.

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