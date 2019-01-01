Луцький фотограф «упіймав» чайку над Світязем. ФОТО
Сьогодні, 16:39
Луцький фотограф Віктор Чухрай зазнімкував красу відомого озера Світязь.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, цьогоріч на Світязі - аншлаг. Люди почали їхати на озеро з усіх-усюд після того, як тут відремонтували набережну.
"Звичайний мартин або чайка озерна над Світязем", - підписав світлини Чухрай.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, цьогоріч на Світязі - аншлаг. Люди почали їхати на озеро з усіх-усюд після того, як тут відремонтували набережну.
"Звичайний мартин або чайка озерна над Світязем", - підписав світлини Чухрай.
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