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Луцький фотограф «упіймав» чайку над Світязем. ФОТО

Луцький фотограф «упіймав» чайку над Світязем. ФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай зазнімкував красу відомого озера Світязь.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, цьогоріч на Світязі - аншлаг. Люди почали їхати на озеро з усіх-усюд після того, як тут відремонтували набережну.

"Звичайний мартин або чайка озерна над Світязем", - підписав світлини Чухрай.
Луцький фотограф «упіймав» чайку над Світязем. ФОТО
Луцький фотограф «упіймав» чайку над Світязем. ФОТО

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Теги: природа, Світязь
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