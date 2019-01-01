Луцький фотограф «упіймав» чайку над Світязем. ФОТО

Віктор Чухрай зазнімкував красу відомого озера Світязь.



Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо,



"Звичайний мартин або чайка озерна над Світязем", - підписав світлини Чухрай.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографзазнімкував красу відомого озера Світязь.Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, цьогоріч на Світязі - аншлаг . Люди почали їхати на озеро з усіх-усюд після того, як тут відремонтували набережну."Звичайний мартин або чайка озерна над Світязем", - підписав світлини Чухрай.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію