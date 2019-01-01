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У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО

У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У п’ятницю, 5 липня 2019 року, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив святкову Божественну літургію у древньому храмі села Озденіж.

Про це інформує Волинська єпархія УПЦ (МП).

Під час літургії виголосили посилену молитву за мир в Україні, за єдність світового православ’я та за упокій душі блаженнішого Митрополита Володимира, який відійшов у вічність п’ять років тому.

Варто зауважити, що древній храм села Озденіж завжди відвідують багато паломників. Тому в цей день разом з місцевими прихожанами молились гості з Білорусії та Польщі.

На закінчення богослужіння керуючий Волинською єпархією вручив високі церковні нагороди: настоятелю храму, ієромонаху Кирилу (Видричу) орден Святителя Миколая, старості громади, медаль Волинської ікони Пресвятої Богородиці та активним прихожанам єпархіальну грамоту за посилені старання на благо древнього храму та релігійної громади.

Також архіпастир звернувся до усіх присутніх зі словом проповіді, в якому наголосив, що храм – це не просто стіни та гарний розпис. Храм – це дім Божий, у якому людина має можливість звернутись до Всевишнього Творця, очиститись від гріхів, прийняти у себе найцінніший дарунок Спасителя – Святе Причастя та знайти правильний шлях до спасіння. Тому завданням кожного християнина є не просто відвідування храму у святкові дні, але й піклування та оберігання святого місця у якому Господом Богом подаються нетлінні спасительні дари Святого Духа.

У свою чергу, настоятель храму, ієромонах Кирил подякував архієрею за соборну молитву, високі нагороди та мудрі слова настанови. Також, в честь сьогоднішнього торжества, отець Кирил подарував єпископу та кожному священнослужителю Казанську ікону Пресвятої Богородиці.
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО
У селі на Волині очільника єпархії УПЦ (МП) Нафанаїла зустріли килимом з квітів і короваєм. ФОТО

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Теги: релігія, УПЦ (МП), Нафаніїл
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Коментарі 2
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Скрєєєпиии.....Український варіант.
Дивно що немає фото де цілують пятки ксьонзам...
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Молодці! Слава Богу!!!
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