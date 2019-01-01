Вирощений на Волині фундук продаватимуть країнам Євросоюзу





Про це інформує



Ще у 2017 році у Смолигівській ОТГ за консультативної підтримки Волинського ЦРМС розроблялась стратегія розвитку, яка затверджена у квітні 2018. Нині стратегія розвитку отримала реальне підтвердження.



Одною з оперативних цілей стратегії розвитку Смолигівської ОТГ передбачалась підтримка з боку керівництва ОТГ у галузі сільського господарства для місцевих фермерів. Відповідно в ОТГ створили сільськогосподарський облсуговуючий кооператив, в який об’єдналися дев’ять дрібних виробників фундука.



СОК зареєстрували у селі Смолигів Луцького району. В кооперації вирішили працювати 4 одноосібники та 5 фермерських господарств:



ФГ «АГРООРГАНІК» з села Грибовиця Іваничівського району (директор Олександр Карасюк).

ФГ «ОЛМІТ», село Вишнів Любомльського району (директорка Ольга Трофимук)

ФГ «Михальчук», село Підгородне Любомльського району (директор Степан Михальчук)

ФГ «Валентино», село Скиби Любомльського району (директор Іван Капітанюк)

ФГ «Мельників сад», село Смолигів Луцькогого району (керівник Андрій Мельник).

Засновники працюватимуть під брендом «Фундук Волині».



Кооператив націлений на вирощування італійських сортів фундука, зокрема Тонда ді Джіффоні та Мортарелла. На Волині їх лише почали освоювати. Але це перспективні сорти, які дають хороший врожай значно раніше, ніж польські аналоги. До того ж, вони вважаються десертними – їх використовують у виробництві шоколаду та інших солодощів. Цей горіх є дорожчим від решти європейських сортів.



На Волині такого фундука вже висаджено близько 25 га. З них у нашому кооперативі – 12 га (близько 10 га у господарства «Агроорганік» і 2 га – у «Мельників сад»). Інші завагалися, але, коли побачать, як ми працюємо, – думаю, вони до нас приєднаються. Навесні 2019 року планується засадження фундуком садів в Любомилі майже 20 га.



Волинські фермери об’єдналися, щоб формувати товарні партії продукції для експорту в ЄС, закупівлі посадкового матеріалу. У 2020 році планують зібрати першу велику партію горіхів.

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