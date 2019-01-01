Коли у Луцьку запрацює відпочинкова зона за прикладом «Сіті Парку». ВІДЕО

Андрій Покровський реалізував чимало проектів у місті, зокрема недавно він реконструював кінотеатр "Промінь", збудував відпочинкову зону "Сіті Парк".



Отож, 4 липня у ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на 12 каналі Андрій Покровський розповів, на що чекати лучанам надалі, пише



"Дуже багато планів. Якщо лучани оцінюють те, що роблю я, моя команда, мене це надихає. Найближчим часом ми реалізовуємо проект "Оселя Парк" – це житловий комплекс з великим парком. Якщо лучанам подобається "Сіті Парк", то там парк ми плануємо вдвічі більший. Так само там буде річка Сапалаївка. Я сподіваюся, що впродовж трьох років лучани цей парк вже отримають. Усе зроблю, щоби цей парк був дуже привабливим для відпочинку. Бо коли я просто виходжу пройтися "Сіті Парком", я чую дуже багато подяки, відгуків від перехожих. Вони впізнають мене, ми говоримо, вони дають деякі поради. Це дуже надихає. Тому я сподіваюся, що через три роки місто отримає ще один такий парк, який буде трохи більшого розміру", – поділився планами Андрій Покровський.



Щодо інших проектів, то він як інвестор чекає сталої місцевої влади.



"Буде мер – будемо говорити. У мене є дуже багато ідей, напрацювань і бажань це реалізувати", – наголосив Андрій Покровський.





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