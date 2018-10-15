На курортах Одещини педофіл-іноземець розбещував дітей і знімав все на відео





Про це 5 липня повідомила пресслужба поліції Одещини, передає



Чоловіка викрила кіберполіція, адже той розміщував зняте фото та відео на закритих форумах у DarkNet. Зазвичай його жертвами ставали дівчата віком від 5 до 9 років, які разом з батьками приїздили на відпочинок в Одеську область.



"Під час моніторингу мережі, працівники кіберполіції виявили на закритих форумах відео порнографічного характеру за участі малолітньої дівчинки. В подальшому виявилося, що на відео була 7-річна дитина, а контент було створено на території Одещини. Відтак, під час оперативних заходів поліцейські встановили 53-річного іноземця причетного до розбещення дітей та створенні дитячої порнографії", - йдеться в повідомленні.



В поліції з'ясували, що маючи посвідку на проживання, чоловік займався адмініструванням приватних житлових приміщень в курортних містечках Одещини. Він займався пошуком можливих гостей, їх поселенням та допомагав по господарству протягом їх перебування на відпочинку. Перевагу надавав родинам з дітьми.



"Втираючись у довіру до малолітніх дівчат, зловмисник створював умови, коли він залишався з дитиною наодинці та схиляв її до статевих зносин. Всі дії він фіксував на фото та відео. Отримані матеріали розміщував на закритих спеціалізованих форумах у DarkNet", - додали правоохоронці.



На відео, що було виявлено на його комп’ютері, поліцейські також виявили й інші факти розбещення. Тож наразі правоохоронці встановлюють усіх малолітніх дівчат, що стали його жертвами.



Затриманому оголошено про підозру за ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КПК України. Після проведення всіх експертиз буде вирішено питання щодо оголошення йому підозри за ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Одещині спіймали іноземця-педофіла, який розбещував дітей в курортних містечках та знімав все на фото і відео.Про це 5 липня повідомила пресслужба поліції Одещини, передає ТСН Чоловіка викрила кіберполіція, адже той розміщував зняте фото та відео на закритих форумах у DarkNet. Зазвичай його жертвами ставали дівчата віком від 5 до 9 років, які разом з батьками приїздили на відпочинок в Одеську область."Під час моніторингу мережі, працівники кіберполіції виявили на закритих форумах відео порнографічного характеру за участі малолітньої дівчинки. В подальшому виявилося, що на відео була 7-річна дитина, а контент було створено на території Одещини. Відтак, під час оперативних заходів поліцейські встановили 53-річного іноземця причетного до розбещення дітей та створенні дитячої порнографії", - йдеться в повідомленні.В поліції з'ясували, що маючи посвідку на проживання, чоловік займався адмініструванням приватних житлових приміщень в курортних містечках Одещини. Він займався пошуком можливих гостей, їх поселенням та допомагав по господарству протягом їх перебування на відпочинку. Перевагу надавав родинам з дітьми."Втираючись у довіру до малолітніх дівчат, зловмисник створював умови, коли він залишався з дитиною наодинці та схиляв її до статевих зносин. Всі дії він фіксував на фото та відео. Отримані матеріали розміщував на закритих спеціалізованих форумах у DarkNet", - додали правоохоронці.На відео, що було виявлено на його комп’ютері, поліцейські також виявили й інші факти розбещення. Тож наразі правоохоронці встановлюють усіх малолітніх дівчат, що стали його жертвами.Затриманому оголошено про підозру за ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КПК України. Після проведення всіх експертиз буде вирішено питання щодо оголошення йому підозри за ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію