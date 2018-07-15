На Світязі відбудеться фестиваль знаменитих пончиків
Сьогодні, 15:44
У курортному селі Світязь протягом 12-14 липня проведуть три святкові заходи.
12 липня, на свято Петра і Павла, Світязь відзначатиме День села, повідомляє Район.Шацьк.
Місце проведення Дня села - вулична сцена села Світязь (навпроти метеостанції). Початок о 17.00.
У програмі: виступи місцевих аматорських колективів та запрошених гостей із Луцька та міста Володимир-Волинський, концерт заслуженого артиста України Адама Горбатюка.
13 липня - концерт відомого українського співака Арсена Мірзояна. Місце проведення: Маєток «Nester-House». Початок о 19.00 год.
14 липня на центральному пляжі Світязя відбудеться фестиваль пончика. Початок о 17.00.
У програмі:
- частування місцевими смаколиками.
- фотосесія біля фотозон, з аніматором «ПОНЧИК»
- відкриття ІІ Фестивалю світязького пончика
- виступи аматорських колективів та окремих солістів району (18.00)
- забави, конкурси.
- концерт кавер гурту «HAVANA» м. Луцьк (20.30)
- дискотека з ді-джеєм (21.30).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
12 липня, на свято Петра і Павла, Світязь відзначатиме День села, повідомляє Район.Шацьк.
Місце проведення Дня села - вулична сцена села Світязь (навпроти метеостанції). Початок о 17.00.
У програмі: виступи місцевих аматорських колективів та запрошених гостей із Луцька та міста Володимир-Волинський, концерт заслуженого артиста України Адама Горбатюка.
13 липня - концерт відомого українського співака Арсена Мірзояна. Місце проведення: Маєток «Nester-House». Початок о 19.00 год.
14 липня на центральному пляжі Світязя відбудеться фестиваль пончика. Початок о 17.00.
У програмі:
- частування місцевими смаколиками.
- фотосесія біля фотозон, з аніматором «ПОНЧИК»
- відкриття ІІ Фестивалю світязького пончика
- виступи аматорських колективів та окремих солістів району (18.00)
- забави, конкурси.
- концерт кавер гурту «HAVANA» м. Луцьк (20.30)
- дискотека з ді-джеєм (21.30).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Озерці палає ліс. ФОТО
Сьогодні, 15:47
На Світязі відбудеться фестиваль знаменитих пончиків
Сьогодні, 15:44
Заступник голови Волинської ОДА вибув із виборчих перегонів
Сьогодні, 15:19
Які продукти на Волині найбільше здешевшали та подорожчали
Сьогодні, 14:50