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На Світязі відбудеться фестиваль знаменитих пончиків

На Світязі відбудеться фестиваль знаменитих пончиків
У курортному селі Світязь протягом 12-14 липня проведуть три святкові заходи.

12 липня, на свято Петра і Павла, Світязь відзначатиме День села, повідомляє Район.Шацьк.

Місце проведення Дня села - вулична сцена села Світязь (навпроти метеостанції). Початок о 17.00.

У програмі: виступи місцевих аматорських колективів та запрошених гостей із Луцька та міста Володимир-Волинський, концерт заслуженого артиста України Адама Горбатюка.

13 липня - концерт відомого українського співака Арсена Мірзояна. Місце проведення: Маєток «Nester-House». Початок о 19.00 год.

14 липня на центральному пляжі Світязя відбудеться фестиваль пончика. Початок о 17.00.

У програмі:

- частування місцевими смаколиками.

- фотосесія біля фотозон, з аніматором «ПОНЧИК»

- відкриття ІІ Фестивалю світязького пончика

- виступи аматорських колективів та окремих солістів району (18.00)

- забави, конкурси.

- концерт кавер гурту «HAVANA» м. Луцьк (20.30)

- дискотека з ді-джеєм (21.30).

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Теги: Світязь, День села, пончики
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