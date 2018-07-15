На Світязі відбудеться фестиваль знаменитих пончиків





12 липня, на свято Петра і Павла, Світязь відзначатиме День села, повідомляє



Місце проведення Дня села - вулична сцена села Світязь (навпроти метеостанції). Початок о 17.00.



У програмі: виступи місцевих аматорських колективів та запрошених гостей із Луцька та міста Володимир-Волинський, концерт заслуженого артиста України Адама Горбатюка.



13 липня - концерт відомого українського співака Арсена Мірзояна. Місце проведення: Маєток «Nester-House». Початок о 19.00 год.



14 липня на центральному пляжі Світязя відбудеться фестиваль пончика. Початок о 17.00.



У програмі:



- частування місцевими смаколиками.



- фотосесія біля фотозон, з аніматором «ПОНЧИК»



- відкриття ІІ Фестивалю світязького пончика



- виступи аматорських колективів та окремих солістів району (18.00)



- забави, конкурси.



- концерт кавер гурту «HAVANA» м. Луцьк (20.30)



- дискотека з ді-джеєм (21.30).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У курортному селі Світязь протягом 12-14 липня проведуть три святкові заходи.12 липня, на свято Петра і Павла, Світязь відзначатиме День села, повідомляє Район.Шацьк Місце проведення Дня села - вулична сцена села Світязь (навпроти метеостанції). Початок о 17.00.У програмі: виступи місцевих аматорських колективів та запрошених гостей із Луцька та міста Володимир-Волинський, концерт заслуженого артиста України13 липня - концерт відомого українського співака. Місце проведення: Маєток «Nester-House». Початок о 19.00 год.14 липня на центральному пляжі Світязя відбудеться фестиваль пончика. Початок о 17.00.У програмі:- частування місцевими смаколиками.- фотосесія біля фотозон, з аніматором «ПОНЧИК»- відкриття ІІ Фестивалю світязького пончика- виступи аматорських колективів та окремих солістів району (18.00)- забави, конкурси.- концерт кавер гурту «HAVANA» м. Луцьк (20.30)- дискотека з ді-джеєм (21.30).

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