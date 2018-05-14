Струмівка та вулиця у Луцьку залишаться без води на кілька днів
Сьогодні, 16:10
У районі села Струмівка за баром «Околиця» та на вулиці Гущанська у Луцьку буде понижений тиск води і відсутнє водопостачання.
Про це інформує "Луцькводоканал".
Це викликано заміною аварійної ділянки центрального водогону діаметром 600 мм. Тож 9 липня понизять тиск та буде відсутнє водопостачання в районі села Струмівка за баром «Околиця» та на Гущанській.
Роботи розпочнуться о 9:00 9-го липня і триватимуть приблизно тиждень.
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Про це інформує "Луцькводоканал".
Це викликано заміною аварійної ділянки центрального водогону діаметром 600 мм. Тож 9 липня понизять тиск та буде відсутнє водопостачання в районі села Струмівка за баром «Околиця» та на Гущанській.
Роботи розпочнуться о 9:00 9-го липня і триватимуть приблизно тиждень.
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