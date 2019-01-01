Супрун розповіла про користь та шкоду поцілунків

В.о. міністра охорони здоров`яподілилася цікавими фактами про поцілунки.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, сьогодні відзначають Міжнародний день поцілунків. Тож Супрун назвала кілька фактів, які варто знати про поцілунки:Поцілунки викликають викид нейромедіаторів, пов’язаних із задоволенням, так званих “нейромедіаторів щастя” — окситоцину, дофаміну і серотоніну. Завдяки їм покращується настрій, з’являється відчуття ейфорії та щастя.До прикладу, окситоцин потрібен для відчуття довіри, бере участь в утворенні вибіркових прив’язаностей та зміцнює імунітет. Є дослідження, які вказують, що саме через окситоцин зміцнюються стосунки та виникає міцна прив’язаність між партнерами.Поцілунки допомагають зняти стрес та полегшити тривожність. Вони як і обійми впливають на фізіологічні процеси, пов'язані з управлінням стресом та послаблюють його шляхом зменшення рівня кортизолу.Серед науково-популярних фактів про поцілунки є ще багато інших — як-от зменшення головного болю, зниження артеріального тиску, зменшення прояву алергічних реакцій та навіть схуднення чи вплив поцілунків на рівень холестерину в крові. Але говорити про їхню беззаперечну доказовість ми не можемо через низьку якість доказів та невеликі вибірки в дослідженнях.Водночас варто пам’ятати, що під час поцілунків люди обмінюються слиною, а через неї можуть передаватися різні хвороби. Серед них — застуда, грип, мононуклеоз, герпетична інфекція, менінгококова хвороба, карієс.Щоби зменшити ризики передачі інфекцій — уникайте поцілунків, коли ви або інша людина хворієте, цілуйтеся зі своїм постійним партнером, підтримуйте гігієну ротової порожнини та вчасно вакцинуйтеся.