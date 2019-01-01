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Супрун розповіла про користь та шкоду поцілунків

Супрун розповіла про користь та шкоду поцілунків
В.о. міністра охорони здоров`я Уляна Супрун поділилася цікавими фактами про поцілунки.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні відзначають Міжнародний день поцілунків. Тож Супрун назвала кілька фактів, які варто знати про поцілунки:

Поцілунки викликають викид нейромедіаторів, пов’язаних із задоволенням, так званих “нейромедіаторів щастя” — окситоцину, дофаміну і серотоніну. Завдяки їм покращується настрій, з’являється відчуття ейфорії та щастя.

До прикладу, окситоцин потрібен для відчуття довіри, бере участь в утворенні вибіркових прив’язаностей та зміцнює імунітет. Є дослідження, які вказують, що саме через окситоцин зміцнюються стосунки та виникає міцна прив’язаність між партнерами.

Поцілунки допомагають зняти стрес та полегшити тривожність. Вони як і обійми впливають на фізіологічні процеси, пов'язані з управлінням стресом та послаблюють його шляхом зменшення рівня кортизолу.

Серед науково-популярних фактів про поцілунки є ще багато інших — як-от зменшення головного болю, зниження артеріального тиску, зменшення прояву алергічних реакцій та навіть схуднення чи вплив поцілунків на рівень холестерину в крові. Але говорити про їхню беззаперечну доказовість ми не можемо через низьку якість доказів та невеликі вибірки в дослідженнях.

Водночас варто пам’ятати, що під час поцілунків люди обмінюються слиною, а через неї можуть передаватися різні хвороби. Серед них — застуда, грип, мононуклеоз, герпетична інфекція, менінгококова хвороба, карієс.

Щоби зменшити ризики передачі інфекцій — уникайте поцілунків, коли ви або інша людина хворієте, цілуйтеся зі своїм постійним партнером, підтримуйте гігієну ротової порожнини та вчасно вакцинуйтеся.

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Теги: поцілунки, Супрун
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