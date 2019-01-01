Хірург з Волині Валіхновський безкоштовно прооперував маленьку дівчинку

Відомий хірург з Волиніпрооперував дівчинку із "заячою губою".Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook."Ще одна наша маленька пацієнтка через 1 місяць після оперативного втручання. Вона була прооперована у Valikhnovski Surgery Institute в рамках благодійного проекту, що ми втілили разом з Harvard Medical School", - написав хірург.За словами Валіхновського, маленька пацієнтка мала вроджену ваду - розщелину верхньої губи (заяча губа)."Операція та відновний період пройшли відмінно! Дякуємо за довіру та бажаємо міцного здоров`я!" - додав хірург.