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Хірург з Волині Валіхновський безкоштовно прооперував маленьку дівчинку

Хірург з Волині Валіхновський безкоштовно прооперував маленьку дівчинку
Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський прооперував дівчинку із "заячою губою".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ще одна наша маленька пацієнтка через 1 місяць після оперативного втручання. Вона була прооперована у Valikhnovski Surgery Institute в рамках благодійного проекту, що ми втілили разом з Harvard Medical School", - написав хірург.

За словами Валіхновського, маленька пацієнтка мала вроджену ваду - розщелину верхньої губи (заяча губа).

"Операція та відновний період пройшли відмінно! Дякуємо за довіру та бажаємо міцного здоров`я!" - додав хірург.
Хірург з Волині Валіхновський безкоштовно прооперував маленьку дівчинку

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Теги: операція, заяча губа, Валіхновський
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