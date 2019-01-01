На Волині розпочався фестиваль екстремального водного туризму





Про це йдеться на сторінці парку "Прип'ять-Стохід" у Facebook.



Це дводенні змагання на байдарках-двійках річками Стохід та Прип'ять. Цьогоріч стартувала рекордна кількість учасників - 62!



Любителі природи та активного відпочинку приїхали із Києва, Львова, Вінниці, Луцька, Шацька, Полтавської, Рівненської, Дніпропетровської областей та чотири команди із Білорусі.



Завтра, 7 липня, на березі озера Люб’язь відбудеться фініш змагань, вітання переможців та всіх учасників регати! А ще - кылька спортивних змагань, цікавих майстер-класів, святкові виступи місцевих фольклорних колективів та із Білорусі. Діятиме дитяче містечко творчості, відбудеться культурно-мистецьке дійство «На Івана – на Купала!».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Любешів на березі річки Стохід розпочався ювілейний 10-й фестиваль естремального водного туризму «Поліська регата - 2019».Про це йдеться на сторінці парку "Прип'ять-Стохід" у Facebook.Це дводенні змагання на байдарках-двійках річками Стохід та Прип'ять. Цьогоріч стартувала рекордна кількість учасників - 62!Любителі природи та активного відпочинку приїхали із Києва, Львова, Вінниці, Луцька, Шацька, Полтавської, Рівненської, Дніпропетровської областей та чотири команди із Білорусі.Завтра, 7 липня, на березі озера Люб’язь відбудеться фініш змагань, вітання переможців та всіх учасників регати! А ще - кылька спортивних змагань, цікавих майстер-класів, святкові виступи місцевих фольклорних колективів та із Білорусі. Діятиме дитяче містечко творчості, відбудеться культурно-мистецьке дійство «На Івана – на Купала!».

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