На Волині розпочався фестиваль екстремального водного туризму
Сьогодні, 14:30
У селищі Любешів на березі річки Стохід розпочався ювілейний 10-й фестиваль естремального водного туризму «Поліська регата - 2019».
Про це йдеться на сторінці парку "Прип'ять-Стохід" у Facebook.
Це дводенні змагання на байдарках-двійках річками Стохід та Прип'ять. Цьогоріч стартувала рекордна кількість учасників - 62!
Любителі природи та активного відпочинку приїхали із Києва, Львова, Вінниці, Луцька, Шацька, Полтавської, Рівненської, Дніпропетровської областей та чотири команди із Білорусі.
Завтра, 7 липня, на березі озера Люб’язь відбудеться фініш змагань, вітання переможців та всіх учасників регати! А ще - кылька спортивних змагань, цікавих майстер-класів, святкові виступи місцевих фольклорних колективів та із Білорусі. Діятиме дитяче містечко творчості, відбудеться культурно-мистецьке дійство «На Івана – на Купала!».
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Про це йдеться на сторінці парку "Прип'ять-Стохід" у Facebook.
Це дводенні змагання на байдарках-двійках річками Стохід та Прип'ять. Цьогоріч стартувала рекордна кількість учасників - 62!
Любителі природи та активного відпочинку приїхали із Києва, Львова, Вінниці, Луцька, Шацька, Полтавської, Рівненської, Дніпропетровської областей та чотири команди із Білорусі.
Завтра, 7 липня, на березі озера Люб’язь відбудеться фініш змагань, вітання переможців та всіх учасників регати! А ще - кылька спортивних змагань, цікавих майстер-класів, святкові виступи місцевих фольклорних колективів та із Білорусі. Діятиме дитяче містечко творчості, відбудеться культурно-мистецьке дійство «На Івана – на Купала!».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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