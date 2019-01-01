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На Волині розпочався фестиваль екстремального водного туризму

На Волині розпочався фестиваль екстремального водного туризму
У селищі Любешів на березі річки Стохід розпочався ювілейний 10-й фестиваль естремального водного туризму «Поліська регата - 2019».

Про це йдеться на сторінці парку "Прип'ять-Стохід" у Facebook.

Це дводенні змагання на байдарках-двійках річками Стохід та Прип'ять. Цьогоріч стартувала рекордна кількість учасників - 62!

Любителі природи та активного відпочинку приїхали із Києва, Львова, Вінниці, Луцька, Шацька, Полтавської, Рівненської, Дніпропетровської областей та чотири команди із Білорусі.

Завтра, 7 липня, на березі озера Люб’язь відбудеться фініш змагань, вітання переможців та всіх учасників регати! А ще - кылька спортивних змагань, цікавих майстер-класів, святкові виступи місцевих фольклорних колективів та із Білорусі. Діятиме дитяче містечко творчості, відбудеться культурно-мистецьке дійство «На Івана – на Купала!».
На Волині розпочався фестиваль екстремального водного туризму
На Волині розпочався фестиваль екстремального водного туризму
На Волині розпочався фестиваль екстремального водного туризму
На Волині розпочався фестиваль екстремального водного туризму
На Волині розпочався фестиваль екстремального водного туризму
На Волині розпочався фестиваль екстремального водного туризму
На Волині розпочався фестиваль екстремального водного туризму
На Волині розпочався фестиваль екстремального водного туризму

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Теги: спорт, змагання, Поліська регата
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