Заступник голови Волинської ОДА вибув із виборчих перегонів

В одномандатному виборчому окрузі №19 в межах Волинської області на одного кандидата стало менше.Про це інформує ОПОРА.5 липня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла постанову №1507 про скасування реєстрації кандидата в одномандатному виборчому окрузі №21("Європейська Солідарність"). Відповідне рішення прийняла Центральна виборча комісія у зв'язку із внесеною особистою заявою кандидата.Зауважимо, що на своїй сторінці у Facebook екс-кандидат Сергій Кошарук повідомив, що знімає свою кандидатуру на користь іншого кандидата - чинного нардепа"Степан Івахів має конкретні думки і пропозиції щодо залучення значних ресурсів для округу та міста. Він запропонував спільно працювати над реалізацією окремих програм найближчим часом. Сподіваюся на плідні результати. Думаю, наша взаємодія буде для ковельчан корисною", - зазначає Сергій Кошарук.