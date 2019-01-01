Заступник голови Волинської ОДА вибув із виборчих перегонів
Сьогодні, 15:19
В одномандатному виборчому окрузі №19 в межах Волинської області на одного кандидата стало менше.
Про це інформує ОПОРА.
5 липня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла постанову №1507 про скасування реєстрації кандидата в одномандатному виборчому окрузі №21 Сергія Кошарука ("Європейська Солідарність"). Відповідне рішення прийняла Центральна виборча комісія у зв'язку із внесеною особистою заявою кандидата.
Зауважимо, що на своїй сторінці у Facebook екс-кандидат Сергій Кошарук повідомив, що знімає свою кандидатуру на користь іншого кандидата - чинного нардепа Степана Івахіва.
"Степан Івахів має конкретні думки і пропозиції щодо залучення значних ресурсів для округу та міста. Він запропонував спільно працювати над реалізацією окремих програм найближчим часом. Сподіваюся на плідні результати. Думаю, наша взаємодія буде для ковельчан корисною", - зазначає Сергій Кошарук.
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Про це інформує ОПОРА.
5 липня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла постанову №1507 про скасування реєстрації кандидата в одномандатному виборчому окрузі №21 Сергія Кошарука ("Європейська Солідарність"). Відповідне рішення прийняла Центральна виборча комісія у зв'язку із внесеною особистою заявою кандидата.
Зауважимо, що на своїй сторінці у Facebook екс-кандидат Сергій Кошарук повідомив, що знімає свою кандидатуру на користь іншого кандидата - чинного нардепа Степана Івахіва.
"Степан Івахів має конкретні думки і пропозиції щодо залучення значних ресурсів для округу та міста. Він запропонував спільно працювати над реалізацією окремих програм найближчим часом. Сподіваюся на плідні результати. Думаю, наша взаємодія буде для ковельчан корисною", - зазначає Сергій Кошарук.
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