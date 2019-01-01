В Озерці палає ліс. ФОТО





Про це повідомляють



Згідно із попередньою інформацією, у вогні опинився понад гектар лісу. Складна локація епіцентру загорання дещо ускладнює доступ спецтехніки рятувальників до місця пожежі.



За станом на 15.30 пожежу дещо вдалося локалізувати. Велика площа зелених насаджень - вигоріла. Ліс продовжує горіти.





На місці працюють бригади волинських рятувальників.



Згідно із попередніми коментарями одного із пожежників, причиною загорання міг стати навмисний або ненавмисний підпал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Велика пожежа спалахнула в селі Озерце, у лісовому масиві поблизу автодрому Луцької автошколи ТСОУ 6 липня близько 15:00 години.Про це повідомляють Волинські новини Згідно із попередньою інформацією, у вогні опинився понад гектар лісу. Складна локація епіцентру загорання дещо ускладнює доступ спецтехніки рятувальників до місця пожежі.За станом на 15.30 пожежу дещо вдалося локалізувати. Велика площа зелених насаджень - вигоріла. Ліс продовжує горіти.На місці працюють бригади волинських рятувальників.Згідно із попередніми коментарями одного із пожежників, причиною загорання міг стати навмисний або ненавмисний підпал.

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