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В Озерці палає ліс. ФОТО

В Озерці палає ліс. ФОТО
Велика пожежа спалахнула в селі Озерце, у лісовому масиві поблизу автодрому Луцької автошколи ТСОУ 6 липня близько 15:00 години.

Про це повідомляють Волинські новини.

Згідно із попередньою інформацією, у вогні опинився понад гектар лісу. Складна локація епіцентру загорання дещо ускладнює доступ спецтехніки рятувальників до місця пожежі.

За станом на 15.30 пожежу дещо вдалося локалізувати. Велика площа зелених насаджень - вигоріла. Ліс продовжує горіти.
В Озерці палає ліс. ФОТО
В Озерці палає ліс. ФОТО
В Озерці палає ліс. ФОТО
В Озерці палає ліс. ФОТО
В Озерці палає ліс. ФОТО
В Озерці палає ліс. ФОТО
В Озерці палає ліс. ФОТО
В Озерці палає ліс. ФОТО


На місці працюють бригади волинських рятувальників.

Згідно із попередніми коментарями одного із пожежників, причиною загорання міг стати навмисний або ненавмисний підпал.

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Теги: пожежа, ліс, Озерце
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