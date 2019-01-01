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Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО

Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Раз на рік у луцькому зоопарку влаштовують особливі нічні екскурсії.

Одну з таких провели увечері 5 липня – незадовго до свята Купала, інформує 12 канал.

Хоч свято тривало лише кілька годин, та емоцій лучани отримали на кілька днів уперед.

Бульбашкове шоу, майстер-класи, нічна екскурсія та показова годівля хижаків – це лише невелика частина розваг, які чекали на відвідувачів свята.

Частували гостей кулішем, чаєм і печивом. А ще в зоопарку влаштували показове годування тварин. Відвідувачі разом з працівниками годували лемурів, єнотів та інших жителів звіринцю.
Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО


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Теги: луцький зоопарк, тварини
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