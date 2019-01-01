Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 16:59
Раз на рік у луцькому зоопарку влаштовують особливі нічні екскурсії.
Одну з таких провели увечері 5 липня – незадовго до свята Купала, інформує 12 канал.
Хоч свято тривало лише кілька годин, та емоцій лучани отримали на кілька днів уперед.
Бульбашкове шоу, майстер-класи, нічна екскурсія та показова годівля хижаків – це лише невелика частина розваг, які чекали на відвідувачів свята.
Частували гостей кулішем, чаєм і печивом. А ще в зоопарку влаштували показове годування тварин. Відвідувачі разом з працівниками годували лемурів, єнотів та інших жителів звіринцю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Одну з таких провели увечері 5 липня – незадовго до свята Купала, інформує 12 канал.
Хоч свято тривало лише кілька годин, та емоцій лучани отримали на кілька днів уперед.
Бульбашкове шоу, майстер-класи, нічна екскурсія та показова годівля хижаків – це лише невелика частина розваг, які чекали на відвідувачів свята.
Частували гостей кулішем, чаєм і печивом. А ще в зоопарку влаштували показове годування тварин. Відвідувачі разом з працівниками годували лемурів, єнотів та інших жителів звіринцю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Тарифи треба знизити щонайменше вдвічі, – Андрій Покровський
Сьогодні, 17:05
Громада на Волині матиме свій герб і прапор
Сьогодні, 17:02
Плетіння вінків та показове годування тварин: як минула ніч у луцькому зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 16:59
Луцький фотограф «упіймав» чайку над Світязем. ФОТО
Сьогодні, 16:39
Струмівка та вулиця у Луцьку залишаться без води на кілька днів
Сьогодні, 16:10