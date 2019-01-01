Тарифи треба знизити щонайменше вдвічі, – Андрій Покровський

Андрій Покровський запевнив, що тарифи в Україні значно завищені.



Про це він заявив 4 липня в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на 12 каналі, передає



"Дійсно, тарифи високі. Формула розрахунків тарифів неправильна, її треба переглядати. Тарифи треба понижувати щонайменше вдвічі. Це несправедливо, що в нас такі тарифи. Це вже робота новообраного парламенту, Кабінету Міністрів і Президента зокрема. Моя особиста позиція – тарифи треба понизити. Щодо того, що люди зводять кінці з кінцями, то не тільки тарифи на це впливають. Загалом ситуація в суспільстві впливає на те, що в нас дуже бідно живуть люди. Знову ж таки одна із пріоритетних задач нашого Громадянського Руху "СВІДОМІ" робити все, аби покращувати економічний клімат в країні. Я мрію про те, щоб в українців були гідні зарплати, стипендії, пенсії, щоб їм цього вистачало на нормальне життя", – наголосив Андрій Покровський.



Також він розповів, які першочергові кроки мають бути, аби тарифи трохи знизити.



"На рівні міста – це безперечно робота над енергоефективністю. Це має стояти в стратегії міста пунктом третім, максимум – п'ятим. Ми маємо все зробити зарадти того, щоб використовувалося менше енергоносіїв, щоб всі системи, які дають можливість людям опалювати свої будинки, були максимально ефективними. Нам треба залучати сучасні технології, модернізувати обладнання, аби людям витрачати менше енергоносіїв", – пояснив Андрій Покровський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", депутат Луцької міської радизапевнив, що тарифи в Україні значно завищені.Про це він заявив 4 липня в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" на 12 каналі, передає Конкурент "Дійсно, тарифи високі. Формула розрахунків тарифів неправильна, її треба переглядати. Тарифи треба понижувати щонайменше вдвічі. Це несправедливо, що в нас такі тарифи. Це вже робота новообраного парламенту, Кабінету Міністрів і Президента зокрема. Моя особиста позиція – тарифи треба понизити. Щодо того, що люди зводять кінці з кінцями, то не тільки тарифи на це впливають. Загалом ситуація в суспільстві впливає на те, що в нас дуже бідно живуть люди. Знову ж таки одна із пріоритетних задач нашого Громадянського Руху "СВІДОМІ" робити все, аби покращувати економічний клімат в країні. Я мрію про те, щоб в українців були гідні зарплати, стипендії, пенсії, щоб їм цього вистачало на нормальне життя", – наголосив Андрій Покровський.Також він розповів, які першочергові кроки мають бути, аби тарифи трохи знизити."На рівні міста – це безперечно робота над енергоефективністю. Це має стояти в стратегії міста пунктом третім, максимум – п'ятим. Ми маємо все зробити зарадти того, щоб використовувалося менше енергоносіїв, щоб всі системи, які дають можливість людям опалювати свої будинки, були максимально ефективними. Нам треба залучати сучасні технології, модернізувати обладнання, аби людям витрачати менше енергоносіїв", – пояснив Андрій Покровський.

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