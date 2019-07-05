Найліпший, – DZIDZIO про юного волинянина, що підкорив шоу «Голос. Діти»
Сьогодні, 17:34
Популярний український співак та тренер шоу "Голос. Діти" DZIDZIO закликав голосувати у фіналі за волинянина Ярослава Карпука.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, Ярослав Карпук зі Старої Вижівки став фіналістом вокального шоу «Голос. Діти» на каналі «1+1».
DZIDZIO попросив голосувати за його команду - Вероніку Морську і Ярослава Карпука, бо "вони надзвичайні" і ці "діти найліпші".
"Ярослав Карпук має вам щось сказати! 7 липня у прямому ефірі “Голос. Діти” він заспіває дуже круту пісню! Голосуйте за нього!" - написав співак та тренер шоу DZIDZIO.
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Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, Ярослав Карпук зі Старої Вижівки став фіналістом вокального шоу «Голос. Діти» на каналі «1+1».
DZIDZIO попросив голосувати за його команду - Вероніку Морську і Ярослава Карпука, бо "вони надзвичайні" і ці "діти найліпші".
"Ярослав Карпук має вам щось сказати! 7 липня у прямому ефірі “Голос. Діти” він заспіває дуже круту пісню! Голосуйте за нього!" - написав співак та тренер шоу DZIDZIO.
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