Волинські депутати знають, як врятувати Світязь від обміління





Це рішення депутати прийняли на останній сесії селищної ради - інформує



За словами Олександра Наумича, депутата Шацької районної ради, голови «екологічної» комісії райоради, ремонт гідроспоруди, яка сполучає Світязь-Луки-Перемут, допоможе регулювати рівень води в озері та запобігати його обмілінню.



Аби її реконструювати, потрібно 800 тисяч грн. Співфінансувати ремонтні роботи будуть з екологічного фонду області.



На виготовлення документації з обласного бюджету виділять 25 тис.грн., районний бюджет та селищний – по 10 тис.грн.



Як відзначила Людмила Цевух, в.о. голови Шацької ОТГ, секретар, рішення взяти гідроспоруду на баланс громади мотивоване ще й тим, що державний бюджет тепер воліє співпрацювати саме з об'єднаними громадами, а не сільськими радами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Шацької ОТГ прийняли рішення взяти на баланс гідротехнічну споруду, яка допоможе врятувати Світязь від обміління.Це рішення депутати прийняли на останній сесії селищної ради - інформує Район.Шацьк За словами, депутата Шацької районної ради, голови «екологічної» комісії райоради, ремонт гідроспоруди, яка сполучає Світязь-Луки-Перемут, допоможе регулювати рівень води в озері та запобігати його обмілінню.Аби її реконструювати, потрібно 800 тисяч грн. Співфінансувати ремонтні роботи будуть з екологічного фонду області.На виготовлення документації з обласного бюджету виділять 25 тис.грн., районний бюджет та селищний – по 10 тис.грн.Як відзначила, в.о. голови Шацької ОТГ, секретар, рішення взяти гідроспоруду на баланс громади мотивоване ще й тим, що державний бюджет тепер воліє співпрацювати саме з об'єднаними громадами, а не сільськими радами.

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