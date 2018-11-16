Волинські депутати знають, як врятувати Світязь від обміління
Сьогодні, 21:49
Депутати Шацької ОТГ прийняли рішення взяти на баланс гідротехнічну споруду, яка допоможе врятувати Світязь від обміління.
Це рішення депутати прийняли на останній сесії селищної ради - інформує Район.Шацьк.
За словами Олександра Наумича, депутата Шацької районної ради, голови «екологічної» комісії райоради, ремонт гідроспоруди, яка сполучає Світязь-Луки-Перемут, допоможе регулювати рівень води в озері та запобігати його обмілінню.
Аби її реконструювати, потрібно 800 тисяч грн. Співфінансувати ремонтні роботи будуть з екологічного фонду області.
На виготовлення документації з обласного бюджету виділять 25 тис.грн., районний бюджет та селищний – по 10 тис.грн.
Як відзначила Людмила Цевух, в.о. голови Шацької ОТГ, секретар, рішення взяти гідроспоруду на баланс громади мотивоване ще й тим, що державний бюджет тепер воліє співпрацювати саме з об'єднаними громадами, а не сільськими радами.
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Це рішення депутати прийняли на останній сесії селищної ради - інформує Район.Шацьк.
За словами Олександра Наумича, депутата Шацької районної ради, голови «екологічної» комісії райоради, ремонт гідроспоруди, яка сполучає Світязь-Луки-Перемут, допоможе регулювати рівень води в озері та запобігати його обмілінню.
Аби її реконструювати, потрібно 800 тисяч грн. Співфінансувати ремонтні роботи будуть з екологічного фонду області.
На виготовлення документації з обласного бюджету виділять 25 тис.грн., районний бюджет та селищний – по 10 тис.грн.
Як відзначила Людмила Цевух, в.о. голови Шацької ОТГ, секретар, рішення взяти гідроспоруду на баланс громади мотивоване ще й тим, що державний бюджет тепер воліє співпрацювати саме з об'єднаними громадами, а не сільськими радами.
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