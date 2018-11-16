вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські депутати знають, як врятувати Світязь від обміління

Волинські депутати знають, як врятувати Світязь від обміління
Депутати Шацької ОТГ прийняли рішення взяти на баланс гідротехнічну споруду, яка допоможе врятувати Світязь від обміління.

Це рішення депутати прийняли на останній сесії селищної ради - інформує Район.Шацьк.

За словами Олександра Наумича, депутата Шацької районної ради, голови «екологічної» комісії райоради, ремонт гідроспоруди, яка сполучає Світязь-Луки-Перемут, допоможе регулювати рівень води в озері та запобігати його обмілінню.

Аби її реконструювати, потрібно 800 тисяч грн. Співфінансувати ремонтні роботи будуть з екологічного фонду області.

На виготовлення документації з обласного бюджету виділять 25 тис.грн., районний бюджет та селищний – по 10 тис.грн.

Як відзначила Людмила Цевух, в.о. голови Шацької ОТГ, секретар, рішення взяти гідроспоруду на баланс громади мотивоване ще й тим, що державний бюджет тепер воліє співпрацювати саме з об'єднаними громадами, а не сільськими радами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь, гідроспоруда, ремонт, обміління, депутати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські депутати знають, як врятувати Світязь від обміління
Сьогодні, 21:49
У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО
Сьогодні, 21:24
Підготуватися без репетиторів реально, – волинянка, що склала ЗНО майже на 200 балів
Сьогодні, 20:39
Літні краєвиди волинського селища з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:41
Якою буде погода у Луцьку на Івана Купала, 7 липня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Туристичний сезон на порозі: як готуються у Світязі. ФОТО Туристичний сезон на порозі: як готуються у Світязі. ФОТО
27 березень, 13:26
Показали, який вигляд має оновлена набережна Світязю. ФОТО Показали, який вигляд має оновлена набережна Світязю. ФОТО
15 лютий, 15:58
У скільки «влетить» ремонт дороги Шацьк-Світязь У скільки «влетить» ремонт дороги Шацьк-Світязь
25 січень, 18:21
Фахівці назвали причини обміління Світязю. ВІДЕО Фахівці назвали причини обміління Світязю. ВІДЕО
16 листопад, 2018, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські депутати знають, як врятувати Світязь від обміління
Сьогодні, 21:49
 0
У місті на Волині випробували подрібнювач сміття. ФОТО
Сьогодні, 21:24
 0
Підготуватися без репетиторів реально, – волинянка, що склала ЗНО майже на 200 балів
Сьогодні, 20:39
 0
Літні краєвиди волинського селища з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:41
 0
Якою буде погода у Луцьку на Івана Купала, 7 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿