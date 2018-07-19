Перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики у Луцьку: Україна – в трійці лідерів. ФОТО





Турнір зібрав вісім найсильніших європейських зібрних, які упродовж 6-7 липня змагатимуться на місцевому стадіоні "Авангард" - пише



У суботу, 6 липня, чоловіки змагалися в п'яти видах (біг на 100 метрів, стрибки в довжину, штовхання ядра, стрибок у висоту, біг на 400 метрів) , а жінки у чотирьох (біг на 100 метрів з бар'єрами, стрибок у висоту, штовхання ядра, біг на 200 метрів). За кожен виступ спортсмени отримують певну кількість залікових очок, які йдуть, як у загальний, так і в командний заліки (який є основним, враховуючи, що чемпіонат командний).



За підсумками першого дня збірна України займає друге місце з 19 525 очок у своєму активі. На 80 очок більше у естонців, які набрали 19 605, та поки-що лідирують. Третє місце посідає Велика Британія з 19 358 очок. Загалом результати першого дня виглядають наступним чином:



Естонія – 19 605

Україна – 19 525

Велика Британія – 19 358

Республіка Білорусь – 19 169

Іспанія – 19 039

Франція – 18 749

Швейцарія – 18 208

Нідерланди – (змагаються лише жінки).



Лідером першого дня серед чоловіків в особистому заліку став естонець Крістян Розенберг (4 263). За ним розмістилися: іспанець Хорхе Уренія (4 165) та білорус Віталій Жук (4 112).



Найкращий особистий результат серед українців продемонстрував Руслан Малогловець (3 843), зайнявши проміжне 11 місце. Лідер збірної України Олексій Касьянов був змушений завершити змагання достроково через травму ноги. Детальніше з результатами можна ознайомитися тут.



Натомість лідерство у жіночому особистому заліку захопила українка Дарина Слобода, набравши 3 589 очок. Другою йде голландка Марійке Есселінк з 3 555 очок. Третя – француженка Анаель Нябу Джапа з 3 481 очок. Українка Ірина Рофе-Бекетова (3 434) посідає п'яте місце, а слідом за нею ще одна наша співвітчизниця – Рімма Буйненко (3 430). Усі результати дивіться тут.



Другий день змагань розпочнеться у неділю, 7 липня, 0 9:30 та триватимуть до вечора. Чоловіки змагатимуться у п'яти видах (біг на 110 метрів з бар'єрами, метання диска, метання списа, стрибки із жердиною, біг на 1500 метрів), жінки у трьох (стрибок у довжину, метання списа, біг на 800 метрів).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершився перший змагальний день Командного чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств.Турнір зібрав вісім найсильніших європейських зібрних, які упродовж 6-7 липня змагатимуться на місцевому стадіоні "Авангард" - пише ІА "Конкурент" У суботу, 6 липня, чоловіки змагалися в п'яти видах (біг на 100 метрів, стрибки в довжину, штовхання ядра, стрибок у висоту, біг на 400 метрів) , а жінки у чотирьох (біг на 100 метрів з бар'єрами, стрибок у висоту, штовхання ядра, біг на 200 метрів). За кожен виступ спортсмени отримують певну кількість залікових очок, які йдуть, як у загальний, так і в командний заліки (який є основним, враховуючи, що чемпіонат командний).За підсумками першого дня збірна України займає друге місце з 19 525 очок у своєму активі. На 80 очок більше у естонців, які набрали 19 605, та поки-що лідирують. Третє місце посідає Велика Британія з 19 358 очок. Загалом результати першого дня виглядають наступним чином:Лідером першого дня серед чоловіків в особистому заліку став естонець(4 263). За ним розмістилися: іспанець(4 165) та білорус(4 112).Найкращий особистий результат серед українців продемонстрував(3 843), зайнявши проміжне 11 місце. Лідер збірної Українибув змушений завершити змагання достроково через травму ноги. Детальніше з результатами можна ознайомитися тут.Натомість лідерство у жіночому особистому заліку захопила українка, набравши 3 589 очок. Другою йде голландказ 3 555 очок. Третя – француженказ 3 481 очок. Українка(3 434) посідає п'яте місце, а слідом за нею ще одна наша співвітчизниця –(3 430). Усі результати дивіться тут.Другий день змагань розпочнеться у неділю, 7 липня, 0 9:30 та триватимуть до вечора. Чоловіки змагатимуться у п'яти видах (біг на 110 метрів з бар'єрами, метання диска, метання списа, стрибки із жердиною, біг на 1500 метрів), жінки у трьох (стрибок у довжину, метання списа, біг на 800 метрів).

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