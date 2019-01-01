7 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження колишній генеральний директор ПАТ «Волиньобленерго» Анатолій Бурін (на фото).
Також день народження 7 липня у начальника територіального управління ДСНС України у Волинській області Володимира Грушовінчука.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Іван та Яків.
Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.
У цей день 1547 року місту Берестечку, що у Горохівському районі на Волині, було надане Магдебурзьке право.
А 7 липня 2009-го у Луцьку на вулиці Олеся Гончара відкрили й освятили меморіальну дошку з написом «Вулиця названа на честь видатного українського письменника і громадського діяча Олеся Гончара».
На урочистість до Луцька приїздила дружина письменника Валентина Гончар.
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Також день народження 7 липня у начальника територіального управління ДСНС України у Волинській області Володимира Грушовінчука.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Антон, Іван та Яків.
Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у роботі та достатку.
У цей день 1547 року місту Берестечку, що у Горохівському районі на Волині, було надане Магдебурзьке право.
А 7 липня 2009-го у Луцьку на вулиці Олеся Гончара відкрили й освятили меморіальну дошку з написом «Вулиця названа на честь видатного українського письменника і громадського діяча Олеся Гончара».
На урочистість до Луцька приїздила дружина письменника Валентина Гончар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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