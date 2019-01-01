Понад 42 кілометра: на Волині вдруге відбудеться екомарафон





Реєстрація на участь у забігах триває



Екомарафон «Світанок Світязя» – це історична подія для Волині, адже забіги на марафонські дистанції (понад 42 км) в області раніше ніколи не відбувалися. Минулоріч, коли дали старт першому марафону, усі охочі змогли взяти участь і пробігти 42 кілометри траси поряд з найглибшим озером України Світязем.



У рамках «Світанку Світязя» відбудуться такі забіги: перший в Україні пробіг про воді 400 м, дитячі пробіги по воді на 100 м, півмарафон 21 км, марафон 42 км, естафета та біг по шосе 5 км.



Також – Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській дистанції чоловіки 42,195 км.







Діти зможуть безкоштовно брати участь лише у бігах водою берегом Світязя. Зокрема, 100 метрів водою бігтимуть дівчата та юнаки 2003-2010 років народження. А для спортивного сімейного відпочинку відбуватиметься Естафета «Тато, Мама, Я» 3х100 м. Вік дітей 2004 – 2012 років народження.



Участь у спортивних змаганнях можуть брати спортсмени-аматори, професіонали, а також сім’ї з дітками і самі діти.



Учасникам пільгових категорій, передбачається повернення частини коштів стартового внеску незалежно від дати електронної реєстрації, але при попередній реєстрації та надсилання фото посвідчення УБД, пенсійного посвідчення та свідоцтва про народження, або інформування в телефонній розмові Макарчук Анастасії (Контактний телефон (095)220-60-28, E-mail:



В секретаріаті змагань 9 серпня 2019 року учасники пільгових категорій зможуть отримати разом з стартовим внеском наступні кошти за участь у змаганнях:



Учасники бойових дій, АТО – отримають по 350 грн.



Учасники вікових категорій: 18 – та 60 + отримають по 100 грн.



Вартість реєстрації на головні пробіги:



до 15.07.2019 – стартовий внесок в розмірі 350 грн,

З 16.07.2019 до 31.07.2019 – стартовий внесок в розмірі 450 грн,

З 01.08.2019 до 07.08.2019 – стартовий внесок в розмірі 500 грн,

У секретаріаті пробігу 09.08.2019 – стартовий внесок в розмірі – 600 грн.

Реєстрація для участі в естафеті «Еко-Естафета»



10,5 км + 10,695 км + 10,5 км +10,5 км = 42,195 км



З 14.06.2019 до 15.07.2019 – стартовий внесок в розмірі 1200 грн,

З 16.07.2019 до 31.07.2019 – стартовий внесок в розмірі 1400 грн,

З 01.06.2019 до 07.08.2019 – стартовий внесок в розмірі 1600 грн,

У секретаріаті пробігу 09.08.2018 – стартовий внесок в розмірі – 2000 грн.



Організація змагань, передусім, покликана, залучати молодь та активне населення до занять спортом, пропагувати здоровий та активний спосіб життя, а також зберегти природнє багатство Шацьких озер Волині.



Прес-служба Екомарафону «Світанок Світязя»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 10 серпня відбудеться міжнародний Екомарафон «Світанок Світязя 2019». Спортивний захід відбудеться вже вдруге на березі озера Світязь, що у Шацькому районі з нагоди «Європейських днів Добросусідства 2019».Реєстрація на участь у забігах триває ТУТ - пише Кордон Екомарафон «Світанок Світязя» – це історична подія для Волині, адже забіги на марафонські дистанції (понад 42 км) в області раніше ніколи не відбувалися. Минулоріч, коли дали старт першому марафону, усі охочі змогли взяти участь і пробігти 42 кілометри траси поряд з найглибшим озером України Світязем.У рамках «Світанку Світязя» відбудуться такі забіги: перший в Україні пробіг про воді 400 м, дитячі пробіги по воді на 100 м, півмарафон 21 км, марафон 42 км, естафета та біг по шосе 5 км.Також – Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській дистанції чоловіки 42,195 км.Діти зможуть безкоштовно брати участь лише у бігах водою берегом Світязя. Зокрема, 100 метрів водою бігтимуть дівчата та юнаки 2003-2010 років народження. А для спортивного сімейного відпочинку відбуватиметься Естафета «Тато, Мама, Я» 3х100 м. Вік дітей 2004 – 2012 років народження.Участь у спортивних змаганнях можуть брати спортсмени-аматори, професіонали, а також сім’ї з дітками і самі діти.Учасникам пільгових категорій, передбачається повернення частини коштів стартового внеску незалежно від дати електронної реєстрації, але при попередній реєстрації та надсилання фото посвідчення УБД, пенсійного посвідчення та свідоцтва про народження, або інформування в телефонній розмові Макарчук Анастасії (Контактний телефон (095)220-60-28, E-mail: [email protected] ).В секретаріаті змагань 9 серпня 2019 року учасники пільгових категорій зможуть отримати разом з стартовим внеском наступні кошти за участь у змаганнях:Учасники бойових дій, АТО – отримають по 350 грн.Учасники вікових категорій: 18 – та 60 + отримають по 100 грн.Вартість реєстрації на головні пробіги:до 15.07.2019 – стартовий внесок в розмірі 350 грн,З 16.07.2019 до 31.07.2019 – стартовий внесок в розмірі 450 грн,З 01.08.2019 до 07.08.2019 – стартовий внесок в розмірі 500 грн,У секретаріаті пробігу 09.08.2019 – стартовий внесок в розмірі – 600 грн.Реєстрація для участі в естафеті «Еко-Естафета»10,5 км + 10,695 км + 10,5 км +10,5 км = 42,195 кмЗ 14.06.2019 до 15.07.2019 – стартовий внесок в розмірі 1200 грн,З 16.07.2019 до 31.07.2019 – стартовий внесок в розмірі 1400 грн,З 01.06.2019 до 07.08.2019 – стартовий внесок в розмірі 1600 грн,У секретаріаті пробігу 09.08.2018 – стартовий внесок в розмірі – 2000 грн.Організація змагань, передусім, покликана, залучати молодь та активне населення до занять спортом, пропагувати здоровий та активний спосіб життя, а також зберегти природнє багатство Шацьких озер Волині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію