Повідомили, коли планують завершити будівництво об’їзної дороги до пункту пропуску «Устилуг»





Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось, відвідавши ділянку, де нині тривають роботи, – пише



Приступили до робіт у другій половині червня.



Загальна сума, передбачена на будівництво дороги протяжністю 700 метрів, – 32 млн 757 тис. 700 грн. Дорога вартість проекту зумовлена чималим об’ємом робіт. Зокрема, для прокладання шляху необхідно було відсипати 25 тис. метрів кубічних земляного насипу (висота близько 10 метрів), аби прокласти якісне дорожнє полотно.



Проходитиме автодорога поза містом, тож аби дістатися митниці, не потрібно буде їхати містом Устилуг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля пункту пропуску «Устилуг-Зосин» активно триває будівництво об’їзної дороги. Завершити роботи планують до кінця 2019-го року.Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації, відвідавши ділянку, де нині тривають роботи, – пише відділ інформаційнлї політики ОДА Приступили до робіт у другій половині червня.Загальна сума, передбачена на будівництво дороги протяжністю 700 метрів, – 32 млн 757 тис. 700 грн. Дорога вартість проекту зумовлена чималим об’ємом робіт. Зокрема, для прокладання шляху необхідно було відсипати 25 тис. метрів кубічних земляного насипу (висота близько 10 метрів), аби прокласти якісне дорожнє полотно.Проходитиме автодорога поза містом, тож аби дістатися митниці, не потрібно буде їхати містом Устилуг.

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