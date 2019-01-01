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Волинські лісівники заготовляють запашну зелень для тварин на зиму. ВІДЕО

Волинські лісівники заготовляють запашну зелень для тварин на зиму. ВІДЕО
У Новозборівському лісництві, що на Горохівщині заготовляють віники з гілок та зелені для підгодівлі тварин взимку.

Віники роблять з кропиви, дуба, липи, верби та берези і їх має бути приблизно однаково. Про це йдеться у сюжеті Сфери.ТВ.

Скроплюють їх солоною водою, але не багато, бо на спеціально облаштованих територіях для годівлі уже буде сіль. Далі такі віники висушують на сіносховищі.

Для того, аби висушити пучків більше та швидше, їх сушать навіть в альтанках, десь через днів 7 сюди приходять, зривають листки, пробують чи вони крихкі і сипляться, якщо це так, то значить, що їх уже можна забирати до сховищ і вони не запліснявіють. Потім їх складають не дуже щільно, аби листя не посипалось.

Такими пучками з листя на Горохівщині здебільшого харчуються козулі, тут їх понад 300. Для решти тварин будуть заготовляти зерно. Взимку така підгодівля може врятувати звірам життя.

Через те, що єгері облаштовують та щоразу привозять їжу на лісові годівниці популяція тварин зростає.

Для усіх тварин Волині таких віників треба понад 150 тисяч штук. Загалом підготовка таких пучків із листя триває місяць, від початку червня, але цього року через дощі цей процес на тиждень затягнувся.


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Теги: лісівники, підгодівля, ліс, тварини, віники, листя, єгері
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